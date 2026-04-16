Gelo e sal na pia: o truque que elimina gordura e mau cheiro do ralo
Descubra como essa mistura simples e barata funciona para limpar o encanamento da cozinha e acabar com um problema comum de forma eficaz
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O ralo da pia da cozinha é um ponto crítico para o acúmulo de gordura, restos de comida e outros detritos, o que frequentemente causa entupimentos e mau cheiro. Em vez de recorrer a produtos químicos agressivos, uma solução caseira com gelo e sal pode ser uma alternativa econômica para a manutenção preventiva do encanamento.
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Como a mistura de gelo e sal funciona?
A combinação desses dois ingredientes caseiros cria uma ação de limpeza que ajuda a manter os canos livres de obstruções leves. Cada componente tem um papel específico, embora com limitações.
A ação do gelo
Os cubos de gelo, ao serem jogados no ralo, ajudam a empurrar mecanicamente resíduos soltos para o interior do encanamento. Em pias equipadas com triturador, o gelo também auxilia na limpeza das lâminas. No entanto, seu efeito de "raspagem" da gordura em canos comuns é bastante limitado.
O poder abrasivo do sal
O sal grosso atua como um agente abrasivo suave, que ajuda a soltar partículas de sujeira presas nas paredes do cano e contribui para neutralizar odores. Sua eficácia, contudo, é maior para a manutenção e prevenção de obstruções leves, não sendo uma solução para entupimentos graves.
Importante: leia antes de aplicar
Antes de usar este método, é fundamental entender suas limitações. A mistura de gelo e sal é indicada apenas para manutenção preventiva e entupimentos leves. Para obstruções severas, onde a água não escoa, o ideal é chamar um profissional.
Além disso, o uso excessivo de sal pode, a longo prazo, causar corrosão em canos de metal. Portanto, utilize a técnica com moderação, como uma manutenção mensal, e não como uma solução diária.
Passo a passo para aplicar a solução
O processo é simples e rápido. Siga os passos abaixo:
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Sal no ralo: Despeje cerca de meia xícara de sal grosso diretamente no ralo da pia.
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Complete com gelo: Coloque de uma a duas xícaras de cubos de gelo sobre o sal, até encher a boca do ralo.
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Aguarde: Espere o gelo derreter completamente. Este processo pode levar de 30 minutos a uma hora.
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Finalize com água quente: Após o derretimento do gelo, abra a torneira de água quente e deixe-a correr por cerca de um minuto para empurrar os resíduos soltos e dissolver qualquer gordura remanescente.
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Realizar este procedimento uma vez por mês pode ajudar a prevenir o acúmulo de gordura e o mau cheiro, mantendo o encanamento em bom estado. Lembre-se de que a melhor forma de evitar entupimentos é não descartar óleo ou restos de comida na pia.