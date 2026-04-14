Colocar vinagre no ralo à noite: para que serve e por que é recomendado
Um desafio comum em toda casa acaba de ganhar uma solução definitiva e barata; aprenda o passo a passo para higienizar o encanamento sem usar química pesada.
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Manter os ralos limpos e sem odores é um desafio comum em muitas casas. Uma solução caseira, econômica e eficaz que tem ganhado popularidade é a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Este truque simples ajuda a prevenir problemas e a manter o encanamento em bom estado.
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A combinação de vinagre e bicarbonato de sódio é uma alternativa poderosa aos produtos químicos industrializados. O vinagre de álcool, o mais indicado para essa finalidade, reage com o bicarbonato criando uma efervescência que ajuda a soltar gordura e outros resíduos orgânicos das paredes dos canos. Essa ação mecânica é a principal responsável pela limpeza e desobstrução leve.
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Principais benefícios da prática
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Eliminação de odores: neutraliza os ácidos e bactérias que causam mau cheiro vindo do encanamento.
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Prevenção de entupimentos: a ação efervescente remove acúmulos de gordura, restos de comida e resíduos de sabão, evitando que se tornem um problema maior.
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Alternativa ecológica: é uma solução biodegradável que não agride o meio ambiente como os produtos químicos pesados.
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Baixo custo: utiliza ingredientes acessíveis que a maioria das pessoas já tem em casa.
Atenção: esta técnica funciona melhor como manutenção preventiva semanal ou quinzenal, não como solução para entupimentos graves.
Como fazer a limpeza do ralo com vinagre e bicarbonato
Siga este passo a passo para aplicar o método corretamente:
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Ferva a água: aqueça cerca de 2 litros de água até a fervura e reserve.
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Adicione o bicarbonato: despeje 1 xícara de bicarbonato de sódio diretamente no ralo seco.
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Acrescente o vinagre: em seguida, adicione 1 xícara de vinagre de álcool. A mistura começará a borbulhar imediatamente.
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Cubra o ralo: use um pano ou a tampa da pia para vedar o ralo. Isso força a espuma a descer pelo cano, maximizando a ação de limpeza.
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Aguarde a ação: aguarde de 30 minutos a 1 hora para manutenção regular, ou deixe agir durante a noite toda para limpezas mais profundas.
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Enxágue com água quente: por fim, despeje a água quente que você ferveu para lavar todo o encanamento e remover os resíduos que se soltaram.
Cuidados importantes
Embora seja uma técnica caseira segura, alguns cuidados são essenciais para garantir a eficácia e evitar acidentes.
Não misture com água sanitária
Nunca, em nenhuma hipótese, misture vinagre com água sanitária ou qualquer outro produto à base de cloro. A reação química produz gás cloro, que é extremamente tóxico e perigoso se inalado. Use sempre em ambientes ventilados e evite inalar diretamente os vapores da reação efervescente.
Atenção aos canos de PVC
Se a sua tubulação for de PVC, evite usar água em ponto de fervura, pois o calor extremo pode danificar os canos. Nesses casos, opte por água bem quente da torneira, que é suficiente para ajudar na limpeza sem causar danos.
Quando NÃO usar este método
Esta solução é ideal para manutenção e desobstruções leves. Se o ralo estiver completamente entupido ou se você já utilizou produtos químicos desentupidores, não aplique esta mistura, pois reações inesperadas podem ocorrer. Em casos de entupimentos severos, o mais recomendado é contatar um profissional especializado.
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*Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.