Pulgões nas plantas: guia para eliminar a praga com soluções naturais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar as folhas das suas plantas enroladas, amareladas e cobertas por pequenos pontos pretos, verdes ou amarelos é um sinal de alerta: os pulgões chegaram. Esses insetos minúsculos, também conhecidos como afídeos, são uma das pragas mais comuns em jardins e hortas, mas a boa notícia é que é possível combatê-los com métodos naturais e eficazes.

O que são pulgões e por que aparecem

Pulgões são pequenos insetos sugadores que se alimentam da seiva das plantas, roubando seus nutrientes e vitalidade. Eles podem ter diversas cores, como verde, amarelo, preto, marrom ou até avermelhado, e geralmente se concentram nos brotos, folhas novas e caules mais tenros. Esses insetos se reproduzem com uma velocidade impressionante, podendo gerar novas crias em poucos dias. Embora sejam mais comuns em condições quentes e secas, os pulgões podem atacar as plantas em qualquer época do ano, principalmente se elas estiverem enfraquecidas por estresse hídrico ou desequilíbrio nutricional.

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Como identificar a praga

Além da presença visível dos próprios insetos agrupados, outros sinais indicam um ataque de pulgões:

Folhas amareladas e deformadas: A sucção da seiva enfraquece a planta, causando deformações.

Substância pegajosa: Os pulgões excretam um líquido açucarado chamado "melada", que deixa folhas e caules grudentos e pode atrair fungos, como a fumagina (um mofo preto), e formigas.

Formigas nas plantas: As formigas são atraídas pela melada e, em troca, protegem os pulgões de predadores naturais, criando uma relação de simbiose prejudicial para a planta.

Soluções naturais para eliminar os pulgões

1. Jato de água

Para infestações leves, um simples jato de água fria com uma mangueira ou borrifador pode ser suficiente para derrubar os pulgões das plantas. Repita o processo por alguns dias consecutivos.

2. Remoção manual

Em plantas menores ou infestações localizadas, você pode remover os pulgões manualmente. Use um pedaço de algodão ou um cotonete embebido em uma mistura de partes iguais de água e álcool (ou vinagre) para limpar as áreas afetadas.

3. Solução de água e detergente

Misture uma colher de chá de detergente neutro em um litro de água. Borrife a solução diretamente sobre os pulgões, cobrindo bem as áreas infestadas. O sabão quebra a camada protetora do corpo dos insetos, eliminando-os por desidratação. Evite aplicar sob sol forte.

4. Óleo de neem

O óleo de neem é um inseticida natural poderoso. Siga as instruções da embalagem para diluí-lo em água (geralmente com algumas gotas de detergente para ajudar na emulsão) e borrife em toda a planta, incluindo a parte de baixo das folhas. Ele atua como repelente e interfere no ciclo de vida da praga.

Como prevenir o ataque de pulgões

Prevenir é sempre o melhor remédio. Mantenha suas plantas saudáveis e fortes para que se tornem menos suscetíveis a pragas.

Monitore constantemente: Faça inspeções regulares nas suas plantas, independentemente da estação do ano, para identificar qualquer sinal de praga logo no início.

Atraia predadores naturais: Joaninhas, crisopídeos e pequenas vespas são inimigos naturais dos pulgões. Plante flores como margaridas, girassóis e coentro para atraí-los para o seu jardim.

Mantenha a nutrição em dia: Plantas bem adubadas e com a rega correta são mais resistentes. Evite o excesso de nitrogênio, que favorece o surgimento de brotos tenros, o alimento preferido dos pulgões.

Quando procurar medidas mais drásticas

Se a infestação for muito severa e as soluções naturais não apresentarem resultados após várias aplicações, pode ser necessário considerar o uso de inseticidas específicos, de preferência orgânicos. Em casos extremos, a poda das partes mais afetadas pode ajudar a controlar a disseminação da praga.

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