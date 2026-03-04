Como montar um bar em casa para receber os amigos com estilo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Ter um espaço dedicado a drinques em casa para receber amigos ou relaxar no fim do dia é mais simples do que parece. Você não precisa de uma reforma ou de um cômodo inteiro para montar um bar funcional e cheio de estilo. Com algumas escolhas inteligentes de móveis e acessórios, qualquer canto pode se transformar no ponto de encontro da casa.

O primeiro passo é definir o local. Pode ser um canto na sala de estar, um espaço vago ao lado do aparador de jantar ou até mesmo uma parede estreita. A ideia é criar um ponto focal que seja prático e visualmente agradável, sem atrapalhar a circulação do ambiente. A organização é o segredo para que o espaço funcione bem.

O móvel certo para seu espaço

A escolha do móvel principal depende diretamente da área disponível. Os carrinhos de bar são versáteis, charmosos e podem ser movidos conforme a necessidade. Se o espaço for mais limitado, um aparador estreito ou até mesmo prateleiras instaladas na parede cumprem a função com elegância, servindo de base para garrafas, copos e acessórios.

Para quem busca uma solução integrada, um nicho em uma estante pode ser o lugar perfeito. O importante é que o móvel escolhido tenha uma superfície de apoio para o preparo dos drinks e espaço suficiente para organizar os itens essenciais de forma harmoniosa.

Para montar um bar versátil em casa, a escolha das garrafas certas é fundamental para preparar uma variedade de coquetéis.Connor McManus de Pexels

Acessórios que não podem faltar

Os utensílios corretos não apenas facilitam o preparo dos coquetéis, mas também adicionam um toque profissional ao seu bar. Para começar, concentre-se no básico que garante a execução da maioria das receitas clássicas. Considere ter os seguintes itens:

Coqueteleira: essencial para misturar e gelar bebidas;

Dosador de bebidas: garante a medida certa e o equilíbrio dos drinks;

Balde e pegador de gelo: mantém o gelo à mão e na temperatura ideal;

Colher bailarina: perfeita para misturar coquetéis diretamente no copo;

Copos variados: invista em alguns tipos básicos, como os de uísque (on the rocks), taças de gim e copos longos (long drink).

As garrafas para um bar versátil

Montar uma seleção de bebidas não significa comprar dezenas de garrafas de uma vez. O segredo é ter rótulos versáteis, que sirvam de base para uma grande variedade de coquetéis. Uma boa seleção inicial inclui:

Gim: indispensável para um bom gin tônica e outros clássicos;

Vodca: uma base neutra e coringa para drinks como moscow mule;

Uísque: tenha um de sua preferência, seja ele bourbon ou escocês;

Cachaça ou rum: ótimos para caipirinhas e coquetéis tropicais;

Vermute tinto: essencial para preparar um negroni;

Licor de laranja: um toque cítrico que enriquece muitas receitas,

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.