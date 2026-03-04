Como montar um bar em casa para receber os amigos com estilo
Não precisa de muito espaço para ter seu canto de drinques; veja dicas de móveis, acessórios essenciais e garrafas que não podem faltar na sua bancada
compartilheSIGA
Ter um espaço dedicado a drinques em casa para receber amigos ou relaxar no fim do dia é mais simples do que parece. Você não precisa de uma reforma ou de um cômodo inteiro para montar um bar funcional e cheio de estilo. Com algumas escolhas inteligentes de móveis e acessórios, qualquer canto pode se transformar no ponto de encontro da casa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O primeiro passo é definir o local. Pode ser um canto na sala de estar, um espaço vago ao lado do aparador de jantar ou até mesmo uma parede estreita. A ideia é criar um ponto focal que seja prático e visualmente agradável, sem atrapalhar a circulação do ambiente. A organização é o segredo para que o espaço funcione bem.
Leia Mais
-
Esfriou! Saiba como criar um cantinho de café aconchegante no inverno
-
-
Cozinha de apartamento pequeno: saiba como deixá-la funcional
O móvel certo para seu espaço
A escolha do móvel principal depende diretamente da área disponível. Os carrinhos de bar são versáteis, charmosos e podem ser movidos conforme a necessidade. Se o espaço for mais limitado, um aparador estreito ou até mesmo prateleiras instaladas na parede cumprem a função com elegância, servindo de base para garrafas, copos e acessórios.
Para quem busca uma solução integrada, um nicho em uma estante pode ser o lugar perfeito. O importante é que o móvel escolhido tenha uma superfície de apoio para o preparo dos drinks e espaço suficiente para organizar os itens essenciais de forma harmoniosa.
Acessórios que não podem faltar
Os utensílios corretos não apenas facilitam o preparo dos coquetéis, mas também adicionam um toque profissional ao seu bar. Para começar, concentre-se no básico que garante a execução da maioria das receitas clássicas. Considere ter os seguintes itens:
-
Coqueteleira: essencial para misturar e gelar bebidas;
-
Dosador de bebidas: garante a medida certa e o equilíbrio dos drinks;
-
Balde e pegador de gelo: mantém o gelo à mão e na temperatura ideal;
-
Colher bailarina: perfeita para misturar coquetéis diretamente no copo;
-
Copos variados: invista em alguns tipos básicos, como os de uísque (on the rocks), taças de gim e copos longos (long drink).
As garrafas para um bar versátil
Montar uma seleção de bebidas não significa comprar dezenas de garrafas de uma vez. O segredo é ter rótulos versáteis, que sirvam de base para uma grande variedade de coquetéis. Uma boa seleção inicial inclui:
-
Gim: indispensável para um bom gin tônica e outros clássicos;
-
Vodca: uma base neutra e coringa para drinks como moscow mule;
-
Uísque: tenha um de sua preferência, seja ele bourbon ou escocês;
-
Cachaça ou rum: ótimos para caipirinhas e coquetéis tropicais;
-
Vermute tinto: essencial para preparar um negroni;
-
Licor de laranja: um toque cítrico que enriquece muitas receitas,
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.