7 cuidados com a fiação elétrica na área da piscina para evitar acidentes

A morte de uma mulher e seu filho após um choque elétrico em uma piscina de Maragogi, em Alagoas, ocorrida em janeiro de 2026, acendeu um alerta nacional sobre os riscos da combinação entre água e eletricidade. O acidente, ocorrido em uma pousada e que está sob perícia especializada, levanta questões importantes sobre a segurança de instalações elétricas em áreas de lazer, especialmente em residências que possuem piscinas.

Garantir que a área da piscina seja um local seguro para a família e amigos exige atenção a detalhes técnicos que muitas vezes são ignorados. Instalações inadequadas, falta de manutenção e o uso incorreto de equipamentos podem transformar um espaço de diversão em um cenário de risco. Por isso, conhecer e aplicar as medidas de segurança é fundamental para evitar tragédias.

A reportagem listou abaixo os principais cuidados com a fiação e os componentes elétricos na área da piscina:

Verifique o sistema de aterramento: o aterramento é um dos principais mecanismos de segurança. Ele funciona como um caminho alternativo para a corrente elétrica, desviando-a para a terra em caso de falha. Isso impede que a corrente passe pelo corpo de uma pessoa. Toda a estrutura metálica da piscina, como escadas e grades, deve estar conectada a esse sistema. Instale um disjuntor diferencial residual (DR): este dispositivo é obrigatório por norma para áreas molhadas. Ele é projetado para desligar o circuito automaticamente ao detectar pequenas fugas de corrente, que seriam imperceptíveis para disjuntores comuns. A ação rápida do DR pode evitar um choque fatal. Contrate mão de obra especializada: qualquer instalação ou reparo elétrico na área da piscina deve ser feito por um eletricista qualificado. Improvisações ou gambiarras aumentam drasticamente o risco de acidentes graves. Apenas um profissional saberá seguir as normas técnicas de segurança. Faça manutenções preventivas: a fiação e os equipamentos elétricos se desgastam com o tempo, especialmente em áreas externas expostas ao sol e à umidade. É recomendável realizar uma inspeção completa da instalação elétrica da piscina pelo menos uma vez por ano para identificar e corrigir possíveis problemas. Cuidado com aparelhos eletrônicos: evite usar equipamentos eletrônicos conectados à tomada, como celulares carregando ou caixas de som, perto da borda da piscina. O risco de um aparelho cair na água e energizá-la é real. Também não utilize extensões elétricas na área molhada. Use iluminação adequada: os refletores e as luzes dentro ou ao redor da piscina devem ser específicos para esse fim. Geralmente, operam em baixa tensão (12 volts) e são totalmente blindados para impedir o contato da água com a parte elétrica. Verifique se os produtos possuem certificação para uso em áreas molhadas. Atenção à casa de máquinas: a bomba, o filtro e outros equipamentos elétricos devem estar instalados em um local protegido da chuva e de respingos diretos da piscina. Todos esses componentes precisam estar corretamente aterrados e ligados a um circuito protegido pelo disjuntor DR. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

