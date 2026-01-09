7 cuidados com a fiação elétrica na área da piscina para evitar acidentes
O caso de Maragogi acende um alerta para a segurança em casa; especialistas dão dicas sobre aterramento, manutenção e equipamentos para áreas molhadas
compartilheSIGA
A morte de uma mulher e seu filho após um choque elétrico em uma piscina de Maragogi, em Alagoas, ocorrida em janeiro de 2026, acendeu um alerta nacional sobre os riscos da combinação entre água e eletricidade. O acidente, ocorrido em uma pousada e que está sob perícia especializada, levanta questões importantes sobre a segurança de instalações elétricas em áreas de lazer, especialmente em residências que possuem piscinas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Garantir que a área da piscina seja um local seguro para a família e amigos exige atenção a detalhes técnicos que muitas vezes são ignorados. Instalações inadequadas, falta de manutenção e o uso incorreto de equipamentos podem transformar um espaço de diversão em um cenário de risco. Por isso, conhecer e aplicar as medidas de segurança é fundamental para evitar tragédias.
Leia Mais
-
Dois terços dos acidentes com energia elétrica em MG resultaram em morte
-
Fios da rede elétrica partidos em cima de carros: saiba como proceder
-
Como deixar sua casa mais segura e evitar acidentes com crianças
A reportagem listou abaixo os principais cuidados com a fiação e os componentes elétricos na área da piscina:
-
Verifique o sistema de aterramento: o aterramento é um dos principais mecanismos de segurança. Ele funciona como um caminho alternativo para a corrente elétrica, desviando-a para a terra em caso de falha. Isso impede que a corrente passe pelo corpo de uma pessoa. Toda a estrutura metálica da piscina, como escadas e grades, deve estar conectada a esse sistema.
-
Instale um disjuntor diferencial residual (DR): este dispositivo é obrigatório por norma para áreas molhadas. Ele é projetado para desligar o circuito automaticamente ao detectar pequenas fugas de corrente, que seriam imperceptíveis para disjuntores comuns. A ação rápida do DR pode evitar um choque fatal.
-
Contrate mão de obra especializada: qualquer instalação ou reparo elétrico na área da piscina deve ser feito por um eletricista qualificado. Improvisações ou gambiarras aumentam drasticamente o risco de acidentes graves. Apenas um profissional saberá seguir as normas técnicas de segurança.
-
Faça manutenções preventivas: a fiação e os equipamentos elétricos se desgastam com o tempo, especialmente em áreas externas expostas ao sol e à umidade. É recomendável realizar uma inspeção completa da instalação elétrica da piscina pelo menos uma vez por ano para identificar e corrigir possíveis problemas.
-
Cuidado com aparelhos eletrônicos: evite usar equipamentos eletrônicos conectados à tomada, como celulares carregando ou caixas de som, perto da borda da piscina. O risco de um aparelho cair na água e energizá-la é real. Também não utilize extensões elétricas na área molhada.
-
Use iluminação adequada: os refletores e as luzes dentro ou ao redor da piscina devem ser específicos para esse fim. Geralmente, operam em baixa tensão (12 volts) e são totalmente blindados para impedir o contato da água com a parte elétrica. Verifique se os produtos possuem certificação para uso em áreas molhadas.
-
Atenção à casa de máquinas: a bomba, o filtro e outros equipamentos elétricos devem estar instalados em um local protegido da chuva e de respingos diretos da piscina. Todos esses componentes precisam estar corretamente aterrados e ligados a um circuito protegido pelo disjuntor DR.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.