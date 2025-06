Todo mundo tem uma lembrança ligada à casa dos avós, seja o barulho da vitrola tocando Roberto Carlos, o telefone discado no canto da sala ou aquela penteadeira com espelho oval que ocupava um lugar de destaque no quarto. Esses objetos, hoje muitas vezes esquecidos, foram verdadeiros protagonistas da vida doméstica no Brasil durante décadas.

Cada peça carregava estilo, personalidade e até rituais de convivência que desapareceram com a modernização. Reunimos aqui uma seleção de 10 itens antigos das casas brasileiras que marcaram época e que ainda podem inspirar a decoração com um toque afetivo.

Leia mais:

1. Vitrola

Antes do streaming, a trilha sonora da casa era definida por discos de vinil cuidadosamente selecionados. A vitrola ficava no centro da sala, em cima de um móvel baixo de madeira, e exigia um certo ritual, abrir a tampa, escolher o lado do disco, posicionar a agulha... Tudo isso tornava o simples ato de ouvir música algo quase cerimonial. Hoje, os modelos vintage voltaram com tudo na decoração, trazendo consigo essa aura retrô que combina perfeitamente com ambientes descolados e nostálgicos.

Antes do streaming, a trilha sonora da casa era definida por discos de vinil cuidadosamente selecionados Ron Lach de Pexels

2. Telefone discado e mesa de telefone

O telefone de disco era um ponto de encontro da casa. Costumava vir acompanhado de uma mesinha com espaço para agenda telefônica e até um bloquinho de anotações. Girar os números exigia paciência e cada ligação tinha um peso maior. Em tempos de mensagens instantâneas, esse ritual desapareceu, mas o charme do telefone retrô ainda conquista espaço em propostas decorativas com pegada vintage.

O telefone de disco era um ponto de encontro da casa yanggiri de Getty Images

3. Penteadeira

A penteadeira era símbolo de feminilidade e cuidado pessoal. Com espelho grande, luz suave e várias gavetinhas, era o lugar onde se guardavam perfumes, escovas, joias e segredos. Muito comum nos quartos entre as décadas de 1940 e 1960, acabou sendo substituída por cômodas ou bancadas multifuncionais. Mas, com o retorno do décor romântico e vintage, elas voltaram a aparecer, muitas vezes reformadas com cores claras ou pastéis.

A penteadeira era símbolo de feminilidade e cuidado pessoal KatarzynaBialasiewicz de Getty Images

4. Rádio antigo

O rádio era a principal fonte de notícias, novelas e música. Modelos clássicos como o Philco “capelinha” eram verdadeiras peças de desejo e ocupavam lugares de destaque na estante ou na cozinha. Em tempos sem TV, reunir a família ao redor do rádio era hábito diário. Hoje, essas peças são encontradas em brechós e antiquários e podem virar objetos decorativos com forte apelo afetivo.

O rádio era a principal fonte de notícias, novelas e música ArtHdesign de Getty Images / Studio Philippines

5. Geladeira antiga

As geladeiras dos anos 1950 e 1960 tinham design arredondado, puxadores cromados e pés robustos. Apesar de eficientes para a época, exigiam descongelamento manual e consumiam muita energia. A estética retrô desses modelos, no entanto, inspirou marcas a relançarem versões modernas com aparência antiga, prova de que o visual charmoso nunca sai de moda.

As geladeiras dos anos 1950 e 1960 tinham design arredondado, puxadores cromados e pés robustos Alekseyliss de Getty Images / Akintevs de Getty Images Pro

6. Videocassete

O videocassete revolucionou a forma de ver filmes em casa. Alugar fitas na locadora era um programa familiar, e rebobinar antes de devolver era um dever moral. Assistir ao mesmo filme diversas vezes fazia parte da rotina de muita gente nos anos 80 e 90. Com o avanço do DVD e do streaming, ele caiu no esquecimento, mas segue vivo na memória de quem viveu essa época dourada do entretenimento doméstico.

O videocassete revolucionou a forma de ver filmes em casa Prasith_To de Getty Images

7. Ferro de passar antigo

Os ferros de passar das décadas passadas eram robustos, pesados e levavam tempo para esquentar. Muitos tinham acabamento cromado e cabos envoltos em tecido. Apesar de pouco práticos comparados aos modelos atuais, seu design marcante faz com que sejam usados hoje como elementos decorativos, especialmente em lavanderias retrôs ou estantes com pegada industrial.

Os ferros de passar das décadas passadas eram robustos, pesados e levavam tempo para esquentar kwanchaichaiudom de Getty Images / JoeLena de Getty Images Signature

8. Máquina de costura embutida

Presentes em quase toda casa brasileira até os anos 80, as máquinas de costura embutidas em móveis de madeira eram aliadas na confecção e reforma de roupas. As mães e avós passavam horas pedalando no ritmo da criatividade. Hoje, além de funcionais para quem ainda costura, essas peças são usadas como aparadores e mesas decorativas em salas e varandas.

As máquinas de costura embutidas em móveis de madeira eram aliadas na confecção e reforma de roupas ArtHdesign de Getty Images / Nesser3321 de Getty Images

9. TV de tubo

Pesadas, com tela curva e muitas vezes com “chaveirinhos” colados na parte de cima, as televisões de tubo dominavam a sala. Era preciso levantar para trocar de canal, ajustar a antena com bom humor e disputar espaço para assistir à novela ou ao desenho favorito.

Pesadas, com tela curva e muitas vezes com "chaveirinhos" colados na parte de cima, as televisões de tubo dominavam a sala Anete Lusina de Pexels

10. Armários de cozinha

Em cores como amarelo gema, verde-abacate e azul piscina, os armários metálicos eram o centro da cozinha brasileira nas décadas de 70 e 80. Além de funcionais, davam cor e identidade ao ambiente. Com o tempo, foram substituídos por planejados neutros. Mas o design vibrante voltou à cena, especialmente em projetos de cozinhas retrôs e descontraídas.