O nascimento de um filho costuma despertar expectativas, dúvidas e inseguranças. Para algumas mulheres, porém, a proximidade do parto provoca um medo tão intenso que compromete o bem-estar emocional e pode até levar à decisão de evitar uma gravidez desejada. Conhecida como tocofobia, essa condição ultrapassa o receio natural da dor ou de possíveis complicações e merece atenção durante o acompanhamento da saúde feminina.



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Segundo a ginecologista e obstetra Gisele Maciel, mestre em Saúde da Criança e da Mulher, professora universitária e com mais de 25 anos de experiência, a diferença está na intensidade do sofrimento e em seus impactos na rotina.



"O medo do parto é uma experiência humana e compreensível. O problema começa quando esse medo se torna tão intenso que provoca sofrimento significativo e interfere na vida da mulher. É o que chamamos de tocofobia", explica.



Entre os sinais de alerta estão ansiedade intensa, insônia, pensamentos recorrentes sobre morte, dor ou complicações, crises de pânico e angústia persistente durante a gestação. A especialista ressalta, entretanto, que nem toda mulher que teme o parto vaginal ou prefere uma cesariana apresenta tocofobia. O diagnóstico exige avaliação individualizada.

O que pode desencadear a tocofobia?



A condição tem origem multifatorial e pode estar associada à ansiedade, a experiências traumáticas anteriores, ao medo da dor e à preocupação com a segurança do bebê. Relatos negativos de outras mulheres e informações alarmistas nas redes sociais também podem intensificar o temor.



Gisele chama a atenção para um fator frequentemente negligenciado: a própria assistência obstétrica. Procedimentos realizados sem consentimento, desrespeito à dor, humilhações e perda de autonomia durante o nascimento podem deixar marcas emocionais profundas.



"Como exigir que uma mulher confie no parto se ela não confia que será respeitada durante o atendimento?", questiona. Para a médica, experiências traumáticas precisam ser ouvidas e investigadas, contribuindo para melhorar a assistência. Da mesma forma, relatos positivos devem ser apresentados sem romantizar o parto ou prometer um nascimento livre de imprevistos.

Medo da dor e possibilidades de alívio



A dor está entre as principais preocupações das gestantes. Atualmente, diferentes recursos podem proporcionar conforto durante o trabalho de parto, como banhos mornos, massagens, liberdade de movimento e apoio contínuo. Há também métodos farmacológicos, como a analgesia peridural ou combinada, capazes de oferecer alívio significativo sem impedir o parto vaginal.



Segundo a obstetra, as evidências científicas mostram que a analgesia neuraxial, quando utilizada adequadamente, não aumenta, por si só, a taxa de cesarianas. O acesso a esses métodos, contudo, ainda é desigual entre as maternidades.



"O parto não precisa ser uma prova de resistência. E a mulher que escolhe analgesia não é menos protagonista do que aquela que prefere não utilizá-la. O protagonismo está no direito de decidir", afirma.

Pré-natal é fundamental para identificar o problema



O acompanhamento pré-natal deve ir além dos exames e das avaliações clínicas. Conversar sobre expectativas, experiências anteriores, riscos e benefícios das diferentes vias de parto ajuda a identificar medos persistentes e construir uma relação de confiança entre a gestante e a equipe de saúde.



Quando o sofrimento é intenso, o acompanhamento multiprofissional pode incluir obstetras, enfermeiros obstétricos, psicólogos e, em determinadas situações, psiquiatras. A psicoterapia, incluindo abordagens cognitivo-comportamentais, pode ajudar a mulher a compreender seus receios e desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade.



Crises de pânico, insônia persistente, sintomas depressivos, prejuízo importante da rotina e dificuldade para realizar o pré-natal são sinais que justificam avaliação especializada.



Gisele ressalta que o objetivo do tratamento psicológico não é convencer a gestante a desistir de uma cesariana, mas aliviar o sofrimento e permitir escolhas conscientes.

Respeito às decisões da gestante



A escolha da via de parto deve considerar as condições clínicas, os riscos e benefícios de cada procedimento e as preferências da mulher. O parto vaginal geralmente proporciona recuperação mais rápida, enquanto a cesariana, embora seja uma cirurgia com riscos próprios, pode ser essencial em determinadas situações.



No Brasil, a Resolução CFM nº 2.284/2020 reconhece o direito à cesariana eletiva, mediante consentimento esclarecido, a partir de 39 semanas completas em gestações de risco habitual.



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Para Gisele Maciel, uma assistência obstétrica de qualidade deve combinar segurança, informação e respeito à autonomia feminina. "Defender o parto normal não me dá o direito de impor o parto normal. O corpo é da mulher, a experiência é dela e a decisão precisa respeitar sua autonomia. A função da medicina é oferecer informação, segurança e cuidado, não substituir a vontade feminina pela autoridade médica."