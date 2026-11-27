Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Nunca se falou tanto sobre a importância do diálogo e da proximidade emocional na relação entre pais e filhos. A educação baseada no medo e na obediência cega vem perdendo espaço para modelos que valorizam a escuta, o respeito à individualidade e a construção de vínculos afetivos. Nesse cenário de transformação das relações familiares, porém, uma questão ganha relevância: até que ponto o desejo de ser amigo dos filhos pode comprometer o exercício da função parental?



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Na tentativa de manter uma relação de proximidade, muitos pais enfrentam dificuldades para ocupar um lugar essencial na formação das crianças e dos adolescentes: o de adultos responsáveis por orientar, proteger e estabelecer limites. Dizer não, contrariar vontades e sustentar regras pode provocar culpa, insegurança e até o medo de perder o afeto dos filhos.



“O problema não está em construir uma relação de amizade, confiança e cumplicidade. Pais próximos, acessíveis e capazes de conversar sobre diferentes assuntos oferecem uma importante base de segurança emocional. A questão surge quando a necessidade de ser aceito pelo filho se sobrepõe à responsabilidade de educá-lo”, explica Renata Bento, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e perita judicial em Vara de Família.



Segundo a especialista, ser pai ou mãe não é o mesmo que ser amigo. “A amizade pressupõe uma relação entre pessoas que, embora possam ter experiências e maturidades diferentes, ocupam posições de reciprocidade”, pontua. Já a relação parental envolve uma responsabilidade que não pode ser transferida à criança ou ao adolescente. “Cabe aos adultos tomar decisões, estabelecer referências e assumir as consequências das escolhas educativas”, afirma.

O medo de frustrar os filhos



Um dos principais desafios da parentalidade contemporânea está na dificuldade de lidar com a frustração. Muitos pais demonstram desconforto diante da insatisfação dos filhos quando recebem uma negativa. O choro de uma criança ou a irritação de um adolescente diante de uma regra podem despertar nos adultos sentimentos de culpa e questionamentos sobre a própria capacidade de educar.



“Para evitar discussões, os pais recuam, flexibilizam regras ou acabam cedendo a pedidos que inicialmente consideravam inadequados”, explica Renata Bento. A especialista ressalta, entretanto, que frustrar uma vontade não significa ignorar uma necessidade emocional. É possível acolher a tristeza, a raiva e a indignação de uma criança sem necessariamente mudar uma decisão. O sentimento merece ser reconhecido, mas isso não significa que todos os comportamentos devam ser permitidos.



Aprender a lidar com limites e frustrações é parte importante do desenvolvimento emocional. Crianças e adolescentes precisam compreender, gradualmente, que nem todos os desejos podem ser atendidos, que existem regras de convivência e que as escolhas produzem consequências.



Nesse processo, o que faz diferença não é a quantidade de proibições, mas a existência de referências claras, compreensíveis e adequadas à idade e à etapa de desenvolvimento dos filhos.

Quando os papéis se confundem



“A dinâmica familiar também depende da compreensão dos diferentes lugares ocupados por adultos e crianças. Os filhos precisam encontrar nos pais referências que os ajudem a compreender o mundo, reconhecer limites e construir a própria identidade”, ressalta a especialista.

Renata Bento enfatiza que, na medida em que os adultos tentam ocupar exclusivamente o lugar de amigos, existe o risco de enfraquecer essa diferença de posições. “A criança ou o adolescente pode acabar participando de decisões para as quais ainda não possui maturidade emocional suficiente, enquanto os pais evitam assumir o desconforto de decidir e sustentar determinadas regras”, analisa.



Isso não significa que os filhos devam ser excluídos das conversas familiares. Ouvir opiniões, considerar sentimentos e explicar os motivos de uma decisão são atitudes fundamentais. Mas escutar não significa transferir a responsabilidade das escolhas para quem ainda está em desenvolvimento. O desafio, portanto, não é retomar modelos rígidos de educação do passado, mas encontrar um equilíbrio entre proximidade afetiva e responsabilidade adulta.

Autoridade também é cuidado



Outro ponto importante é compreender que o amor não precisa ser demonstrado pela satisfação permanente dos desejos dos filhos. Na avaliação de Renata Bento, os pais também precisam estar preparados para lidar com sentimentos de raiva e rejeição que podem surgir quando estabelecem limites.



Em determinados momentos, exercer a parentalidade significa contrariar expectativas, impor regras e sustentar decisões que não serão bem recebidas. Para a especialista, os adultos precisam aprender a lidar com a possibilidade de frustrar os filhos, assim como crianças e adolescentes precisam desenvolver recursos emocionais para enfrentar as próprias frustrações.



Afinal, um dos objetivos da educação é contribuir para a formação de indivíduos autônomos, capazes de compreender a realidade, respeitar o outro e assumir progressivamente as próprias responsabilidades.



A construção dessa autonomia passa por situações cotidianas, como o estabelecimento de horários, o uso de telas, as responsabilidades escolares, a convivência social e o respeito às regras da casa. São nessas experiências que crianças e adolescentes começam a compreender a existência de limites individuais e coletivos.



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“Pais não precisam escolher entre demonstrar afeto e exercer autoridade. As duas funções são complementares. Os filhos necessitam de adultos que saibam acolher suas emoções, respeitar sua individualidade e manter o diálogo, mas que também ofereçam segurança, previsibilidade, orientação e sustentação emocional.”