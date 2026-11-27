Tomar chimarrão bem quente é um hábito de muita gente que vive no Sul do Brasil. Pesquisas sobre saúde, no entanto, têm demonstrado que tomar a bebida acima de 65°C com frequência pode causar câncer de esôfago.

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O desenvolvimento dos vários tipos de cânceres resulta de uma interação complexa entre fatores genéticos, ambientais, comportamentais e sociais que varia de lugar para lugar.

Para reunir dados da população brasileira sobre a doença e desenvolver tratamentos, remédios e mesmo métodos de prevenção que funcionem melhor, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançou nessa quinta-feira (26/11), no Rio de Janeiro, o Atlas Tumoral da População Brasileira.

Trata-se de uma plataforma disponível na internet para reunir dados clínicos sobre a manifestação do câncer em brasileiros.

Desenvolvido no próprio Inca, o sistema pretende preencher uma lacuna de dados. Hoje, as pesquisas no país têm como referência bancos de dados estrangeiros para a classificação e tratamento. Essas plataformas, no entanto, têm poucas referências de pacientes latino-americanos, com realidades próximas às do Brasil.

''No câncer de mama, os marcadores tumorais [material genético] que a gente usa como evidência científica, em algumas populações brasileiras não são os melhores'', revelou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri.

Segundo ela, conhecer melhor as características da doença em pacientes brasileiros e suas causas significará melhora no atendimento.

A diversidade genética da população influencia a frequência de determinadas variantes e o risco de câncer, segundo os especialistas. Além disso, é a chave para compreender diferenças entre tumores, o que deve facilitar o diagnóstico e tratamento.

No país, indicadores mostram que as populações vulneráveis estão sendo negligenciadas, influenciadas por fatores como gênero, raça e econômicos.

Os Estados Unidos criaram uma plataforma semelhante, o The Cancer Genome Atlas, que mudou vários tratamentos e a forma de classificar da doença. Porém, do banco só constam dados de 0,4% pacientes latino-americanos. Em geral, no Brasil, são os bancos com dados de norte-americanos, europeus e asiáticos que alimentam pesquisas.

Precisamos investir nisso [pesquisa e organização de dados] para que tenhamos os nossos próprios tratamentos, que não serão desenvolvidos em outros países, acrescentou o diretor-geral do Inca, Roberto Gil, que coordena a iniciativa.

Atualmente, o atlas brasileiro conta com registros de 2,8 mil pacientes, distribuídos em novo grupos de doenças oncológicas, incluindo câncer de mama hereditário, leucemias, câncer de colo de útero, ovário, endométrio, próstata, pênis e câncer anal. Como há pesquisas ainda sendo finalizadas, os dados não estão abertos.

Entre os projetos mais avançados estão estudos sobre tumores ginecológicos, como câncer de colo de útero e de ovário o mais resistente a tratamentos.

Segundo Gil, as mulheres negras têm mais tumores de mama biologicamente mais agressivos que podem levar a maior mortalidade. "Precisamos conhecer as alterações genéticas que podem explicar. Embora a população negra seja a maioria da população do Brasil ela é subrepresentada nos Atlas tumorais de população do Norte global", explica.

O próximo passo é popularizar a plataforma para que outros hospitais com bancos de dados de pacientes possam abastecê-la, acrescentou Fernanda, do ministério.

No futuro breve, vamos ter diagnóstico e tratamento mais rápido, afirmou, e com tecnologia voltada às características da doença no Brasil. Hoje, os testes, os remédios, que usamos por exemplo, foram feitos com dados clínicos colhidos lá fora, voltados para uma população que é majoritariamente branca, diferente daqui.

Outra perspectiva da secretária é estimular a fabricação de medicamentos no país e reduzir a dependência de importação de remédios do exterior.

O Atlas foi lançado na véspera do Dia Nacional de Combate ao Câncer, lembrado na sexta-feira (27/11) e contou com financiamento de R$ 8 milhões do Ministério da Saúde.

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O câncer é uma doença que tem crescido no mundo todo. A expectativa, no Brasil, segundo dados oficiais, é que acometa cerca de 20% da população.