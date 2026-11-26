Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Mudanças comportamentais em adolescentes refletem um cérebro em desenvolvimento ativo. Cientistas do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Ohio identificaram que o circuito entre o córtex pré-frontal e o corpo estriado ventral passa por transformações decisivas nessa fase, atuando diretamente na motivação social.

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Essa via neural envia sinais do córtex pré-frontal, o centro de comando cerebral, para o corpo estriado ventral, área associada ao prazer, motivação e processamento de recompensas. O córtex pré-frontal comanda funções como memória de trabalho, atenção, tomada de decisões, controle de impulsos e comportamento social.

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Impactos duradouros no comportamento

A pesquisadora Katrina Lin apresentou resultados preliminares do estudo na reunião anual "Neuroscience 2026", organizada pela Sociedade de Neurociência. Os testes conduzidos no laboratório de Laurence Coutellier examinaram roedores machos e fêmeas durante a adolescência, período que dura cerca de três semanas nesses animais.

A equipe utilizou uma técnica para ligar e desligar neurônios específicos. Roedores que tiveram a atividade desse circuito inibida temporariamente durante a juventude demonstraram menor motivação para socializar quando atingiram a fase adulta. A mesma intervenção realizada em animais já adultos gerou apenas uma queda passageira na interação social.

Coutellier explicou que o córtex pré-frontal é a última estrutura cerebral a completar a maturação, processo que em humanos ocorre por volta dos 25 anos. Esse cronograma biológico explica atitudes impulsivas e padrões rígidos de pensamento típicos dessa fase do desenvolvimento.

Conexões sociais e saúde mental

A busca por interação entre pares revela raízes biológicas profundas. Filmagens realizadas com animais colocados juntos pela primeira vez registraram maior motivação social entre roedores jovens do que entre adultos. Essa diferença também se manifesta em humanos, que se tornam mais cautelosos ao abordar pessoas desconhecidas na idade adulta.

Compreender essa fiação neural auxilia investigações sobre transtornos psiquiátricos que surgem na adolescência, a exemplo de depressão e esquizofrenia, marcados por retraimento social e déficits cognitivos. O laboratório estuda impactos de fatores ambientais nesse processo, incluindo o período em que jovens precisaram interromper a convivência social durante a pandemia de covid-19.

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O estudo contou com financiamento concedido pela Whitehall Foundation.