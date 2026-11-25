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Paloma San Basilio considera o café da manhã a refeição mais importante do dia. A artista espanhola, reconhecida internacionalmente pela longa trajetória como cantora e atriz, completou 76 anos e dedica atenção especial ao primeiro prato da manhã para nutrir o corpo com vitaminas, minerais e proteínas.

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A ingestão desses nutrientes fornece a energia necessária para cada encontro com o público. A madrilenha percorre a Espanha em turnê com a peça teatral "Dulcinea", mantendo teatros lotados com sessões previstas até o verão do próximo ano. Embora tenha deixado os palcos como cantora no ano passado, a rotina de atuação exige cuidados com a saúde desde dentro, priorizando itens naturais, nutritivos e saciantes em vez de produtos industriais.

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A proteína animal como base da refeição

Em fevereiro de 2025, a atriz detalhou sua rotina alimentar no podcast "Estirando el chicle". Para ela, o desjejum necessita de proteína animal, com foco nos ovos. A artista resumiu sua preferência: "adoro ovos".

A primeira refeição diária inclui um ovo quente consumido todas as manhãs. Paloma explicou o hábito: "eu tomo muita proteína. Pela manhã, como um ovo quente, todas as manhãs". O preparo mantém a clara suave ou pouco cozida, com a gema líquida.

Essa opção reúne nutrientes concentrados na clara e na gema, apresentando alta biodisponibilidade e fácil digestão pelo cozimento suave. Por dispensar óleos no preparo, a receita evita gorduras desnecessárias. O alimento entrega energia, proteína de alto valor biológico e gordura, quase sem carboidratos, o que evita picos de açúcar no sangue.

Ingredientes que completam o cardápio matinal

A artista também consome frutos secos e suco de frutas. Ao descrever sua combinação favorita de sabor e nutrientes para iniciar o dia, ela detalhou: "nozes, ovo quente, suco de laranja, linhaça dourada e a torrada".

Na mesma entrevista, Paloma declarou que o desjejum é sua parte predileta do dia: "o café da manhã é meu momento favorito". A mistura reúne alimentos com funções nutricionais específicas: