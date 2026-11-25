Descobrir falhas no cabelo pelo espelho ou notar fios ralos em fotografias desperta preocupações frequentes. Uma pesquisa com homens de cinco países europeus aponta que a insegurança com a calvície esconde também o medo de envelhecer.

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Mariola Alfonso, da consultoria Gallup em Madri, publicou o trabalho em 2005 na revista "Current Medical Research and Opinion" com Hertha Richter-Appelt, Antonella Tosti, Miguel Sánchez Viera e Marcos García. Entre os homens que percebiam a perda capilar, 37% associavam a calvície ao envelhecimento.

Pesquisadores telefonaram para 1.536 homens de 18 a 45 anos em grandes cidades de Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. O estudo focou nos 729 entrevistados que relataram queda de cabelo, quantia que representou 47% dos voluntários.

Mais de 70% desses homens consideravam os cabelos fundamentais para a imagem própria e 62% acreditavam no impacto negativo da calvície na autoestima. As reações ao notar a perda envolveram temores específicos:

perda do poder de atração para 43% dos participantes;

receio da calvície definitiva para 42%;

apreensão com o envelhecimento para 37%;

Percepção da idade e pressão masculina

Um levantamento publicado em 2024 na revista "Skin Health and Disease" analisou esse cenário. Fabio Zucchelli e colegas do Centro de Investigação sobre a Aparência da Universidade do Oeste da Inglaterra, em Bristol, atuaram junto à associação Alopecia UK para consultar 177 homens britânicos de 17 a 79 anos pela internet. Do total, 83 tinham calvície comum e 94 apresentavam alopecia areata, uma doença autoimune.

Cerca de um terço dos participantes com calvície comum declarou sentir menos atratividade física, aspecto definido principalmente como aparência envelhecida. Um dos homens relatou o impacto social: "sinto que as pessoas me julgam pela minha queda de cabelo. Que pareço mais velho e fisicamente menos atraente por isso". O diagnóstico atinge até metade dos homens aos 50 anos.

Integrantes do grupo de Bristol avaliaram que normas masculinas induzem indivíduos a disfarçar angústias com a aparência e a recusar ajuda. Mais da metade dos participantes perdeu a autoconfiança, embora poucos tenham procurado suporte. O estudo britânico reuniu dados durante a pandemia em redes sociais e fóruns do Reddit, enquanto a sondagem europeia ouviu relatos sem validação clínica de voluntários com até 45 anos.

Estratégias adotadas pelos homens

Na pesquisa europeia, menos de 10% dos participantes mantinha tratamento e três em cada quatro nunca buscaram recursos clínicos. Entre os 73 homens que utilizaram intervenções e viram resultados, entre 43% e 59% recuperaram a percepção de atratividade e a autoestima.

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No estudo do Reino Unido, raspar a cabeça serviu para reduzir a ansiedade. Um entrevistado comentou a escolha: "eu me sentia pior tentando esconder a queda de cabelo. Há pouco tempo raspei tudo e me sinto muito melhor".