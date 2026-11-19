Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O setor fitness vive grande expansão na Alemanha, onde mais de dez milhões de adultos frequentam academias. Ao mesmo tempo, até 80% dos alemães enfrentam dores nas costas ao longo da vida. O ortopedista e cirurgião traumatologista Arvid Neumann, autor do livro "Fitnessowe k?amstwo", aponta que treinos repetitivos e a busca por músculos definidos não garantem saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Neumann, que atuou no futebol de rendimento pelo 1. FC Nürnberg e pelo FC Carl Zeiss Jena antes de abandonar os esportes devido às dores, a rotina diária é mais determinante do que treinos intensos. O atleta Oliver Kahn, citado pelo médico, precisou de prótese de quadril após os quarenta anos por causa de saltos, chutes e aterrissagens repetitivas.

Leia Mais

Movimentar o corpo de forma tensa, pisar incorretamente ou projetar a cabeça para a frente gera sobrecargas e atinge inclusive jovens esportistas. A forma como alguém se move ao longo de toda a vida supera a simples execução mecânica de exercícios.

O papel sensorial da fáscia

A ciência descobriu recentemente que a fáscia atua como um imenso órgão sensorial composto por milhões de terminações nervosas. Essa rede de fibras elásticas e de colágeno envia e recebe estímulos do cérebro continuamente, determinando a postura e a facilidade dos passos.

Muitos quadros de dor decorrem do enrijecimento ou encurtamento do tecido conjuntivo, com destaque para a fáscia toracolombar. Como o sistema fascial integra partes distantes do corpo, tensões musculares na planta dos pés ou nas coxas conseguem irradiar desconforto para a coluna.

Técnicas manuais auxiliam a liberar a rigidez corporal. Abordagens como o "rolfing", criado pela bioquímica Ida Rolf, valorizam o suporte fascial para o alinhamento vertical. O cientista Moshé Feldenkrais também apontou que a percepção do próprio movimento ajuda a eliminar sintomas dolorosos.

Práticas cotidianas para a mobilidade

O ortopedista recomenda ações diárias para cuidar do tecido conjuntivo: