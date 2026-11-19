A jornalista Ana Carolina Raimundi, repórter do Fantástico, da TV Globo, contou que foi diagnosticada com pancreatite, uma inflamação no pâncreas. Depois de um período longe da TV e das redes sociais, ela diz que já está em casa, se recuperando.

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O relato foi publicado no perfil dela no Instagram. "Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite", escreveu. Na mesma mensagem, fez um alerta sobre respeitar os limites do próprio corpo: "O corpo te para sem dó quando necessário. Obedeça."

A repórter também comemorou poder voltar a tomar "uma sopinha de cenoura" e, já em casa, comer ovo cozido e carne moída. Ela não explicou o que causou a inflamação nem deu detalhes do tratamento.

O pâncreas é o órgão que produz enzimas da digestão e hormônios como a insulina. A inflamação pode ser aguda, quando aparece de repente e pode melhorar em poucos dias, conforme a gravidade, ou crônica, quando continua ou volta ao longo do tempo e pode deixar danos permanentes no órgão.

Segundo o site do hospital Einstein, a crise começa com dor na parte de cima da barriga, que irradia para as costas e, fraca no início, fica forte em minutos ou horas. Outros sinais que podem aparecer:

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