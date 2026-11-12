Adolescentes trancados no quarto: especialista alerta para o isolamento social e explica por que agir entre os 12 e os 18 anos pode fazer tanta diferença
Especialistas revelam os sinais de alerta do sofrimento juvenil e apontam caminhos práticos para que as famílias ajudem na recuperação dos filhos
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O isolamento social de adolescentes tem origens diversas e não deve ser encarado como uma simples escolha voluntária. Especialistas apontam que o fechamento no próprio quarto costuma ser motivado por sofrimento psicológico ou transtornos psiquiátricos, afastando a ideia de que o fenômeno se resuma ao termo japonês hikikomori, frequentemente associado a adultos que optam pelo retiro.
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Segundo o neuropsiquiatra infantil Stefano Vicari e a psicoterapeuta Maria Pontillo, o problema pode decorrer de múltiplos fatores:
transtorno de ansiedade e medo de encarar o ambiente externo;
depressão acompanhada de baixa autoestima;
neurodivergência não diagnosticada, que provoca sobrecarga sensorial em locais cheios;
episódios iniciais de psicose com presença de medos e delírios.
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Sinais de alerta no comportamento
O afastamento raramente surge de maneira repentina. Pais e professores precisam notar mudanças graduais que se mantêm por semanas. A queda nas notas escolares, o abandono de atividades esportivas e a recusa em sair com amigos aos sábados são sinais iniciais frequentes.
A alteração nos padrões de sono, a alimentação desordenada e o aumento da irritabilidade também exigem atenção. Quando o isolamento se torna persistente e dura meses ou anos, a recuperação fica mais difícil, embora as chances de cura entre 12 e 18 anos sejam muito altas.
Orientações práticas para a família
A internet e as redes sociais não causam o problema diretamente, mas sustentam o quadro ao oferecerem um convívio alternativo ao real. Episódios de humilhação por cyberbullying agravam quadros depressivos e ansiosos, justificando a orientação de que responsáveis supervisionem conversas digitais e evitem redes sociais antes dos 14 ou 16 anos.
Para lidar com a recusa do jovem em sair do quarto, os especialistas indicam:
manter a rotina diária, exigindo que o filho se vista e realize a higiene pessoal;
regular os horários de dormir, evitando a troca do dia pela noite;
impedir o uso de telefone no quarto ou durante as refeições;
fixar objetivos graduais, como tentar ir até o portão de casa;
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