Cirurgia de seis horas e meia retira grande tumor e exige reconstrução do crânio com material inusitado
Após seis horas e meia de cirurgia, equipe médica recupera paciente e utiliza peça personalizada para restaurar estrutura óssea com precisão
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A equipe de neurocirurgia do hospital Parini, na Itália, removeu um volumoso tumor cerebral e reconstruiu parte do crânio de um paciente de 70 anos com uma prótese de titânio sob medida. O procedimento cirúrgico durou seis horas e meia.
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O paciente procurou o pronto-socorro após apresentar alterações de comportamento e dificuldades na fala e na locomoção. Exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética identificaram um meningioma volumoso na região esfenoidal esquerda. A massa comprimia a área de Broca, responsável pela produção da linguagem.
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Os testes revelaram também uma reabsorção óssea na região frontal e temporal esquerda. O problema decorreu de um traumatismo craniano grave sofrido décadas antes, pelo qual o paciente já havia passado por cirurgia prévia. Não bastava extrair o tumor; era preciso restaurar a estrutura óssea craniana.
Atuação integrada e tecnologia personalizada
O médico Stefano Marasco atuou como cirurgião principal, ao lado da médica Elisa Maffeo e de Pier Federico Pretti, chefe da neurocirurgia. A operação mobilizou profissionais de enfermagem, radiologia, anestesia e terapia intensiva.
A prótese metálica reproduziu as características anatômicas exatas do paciente. Segundo Stefano Marasco: "A possibilidade de utilizar uma prótese em titânio construída sobre as características anatômicas do paciente nos permitiu efetuar uma reconstrução precisa e estável". O especialista apontou que alterações na vascularização e fatores biológicos podem desgastar retalhos ósseos antigos.
Recuperação pós-operatória
O exame histológico confirmou a natureza benigna do meningioma. O período pós-operatório ocorreu sem complicações e, após a reabilitação, o paciente recuperou as funções neurológicas prejudicadas, retornando às atividades rotineiras. O tratamento continuará com consultas periódicas de acompanhamento.
O diretor sanitário da empresa Usl, Mauro Occhi, ressaltou o padrão técnico da intervenção: "O impacto de um virtuosismo cirúrgico não é limitado à pessoa cuidada. Significa que no nosso hospital se cultiva com profissionalismo a dimensão do estudo e da curiosidade científica".
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O neurocirurgião Pier Federico Pretti recordou procedimento anterior com prótese vertebral de prata e enfatizou os objetivos clínicos: "Um trabalho de equipe que permite oferecer aos pacientes percursos de tratamento cada vez mais completos e qualificados, com o objetivo de recuperar a melhor qualidade de vida possível".