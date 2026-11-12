Cirurgia de seis horas e meia retira grande tumor e exige reconstrução do crânio com material inusitado

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A equipe de neurocirurgia do hospital Parini, na Itália, removeu um volumoso tumor cerebral e reconstruiu parte do crânio de um paciente de 70 anos com uma prótese de titânio sob medida. O procedimento cirúrgico durou seis horas e meia.

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O paciente procurou o pronto-socorro após apresentar alterações de comportamento e dificuldades na fala e na locomoção. Exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética identificaram um meningioma volumoso na região esfenoidal esquerda. A massa comprimia a área de Broca, responsável pela produção da linguagem.

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Os testes revelaram também uma reabsorção óssea na região frontal e temporal esquerda. O problema decorreu de um traumatismo craniano grave sofrido décadas antes, pelo qual o paciente já havia passado por cirurgia prévia. Não bastava extrair o tumor; era preciso restaurar a estrutura óssea craniana.

Atuação integrada e tecnologia personalizada

O médico Stefano Marasco atuou como cirurgião principal, ao lado da médica Elisa Maffeo e de Pier Federico Pretti, chefe da neurocirurgia. A operação mobilizou profissionais de enfermagem, radiologia, anestesia e terapia intensiva.

A prótese metálica reproduziu as características anatômicas exatas do paciente. Segundo Stefano Marasco: "A possibilidade de utilizar uma prótese em titânio construída sobre as características anatômicas do paciente nos permitiu efetuar uma reconstrução precisa e estável". O especialista apontou que alterações na vascularização e fatores biológicos podem desgastar retalhos ósseos antigos.

Recuperação pós-operatória

O exame histológico confirmou a natureza benigna do meningioma. O período pós-operatório ocorreu sem complicações e, após a reabilitação, o paciente recuperou as funções neurológicas prejudicadas, retornando às atividades rotineiras. O tratamento continuará com consultas periódicas de acompanhamento.

O diretor sanitário da empresa Usl, Mauro Occhi, ressaltou o padrão técnico da intervenção: "O impacto de um virtuosismo cirúrgico não é limitado à pessoa cuidada. Significa que no nosso hospital se cultiva com profissionalismo a dimensão do estudo e da curiosidade científica".

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O neurocirurgião Pier Federico Pretti recordou procedimento anterior com prótese vertebral de prata e enfatizou os objetivos clínicos: "Um trabalho de equipe que permite oferecer aos pacientes percursos de tratamento cada vez mais completos e qualificados, com o objetivo de recuperar a melhor qualidade de vida possível".