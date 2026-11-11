Transplante cardíaco raro em idoso de 70 anos marca avanço na medicina espanhola

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O Hospital Universitário e Politécnico La Fe, em Valência, realizou um transplante de coração em um homem de 70 anos. O paciente vivia há um ano e meio com uma bomba inserida no peito, de acordo com informações publicadas pela "Redacción Médica" no início de novembro de 2026.

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Natural de Torrevieja, na costa de Alicante, o homem chegou ao hospital em 2024 com insuficiência cardíaca avançada. Como os medicamentos não surtiam mais efeito, os cardiologistas implantaram uma assistência ventricular esquerda, motor que assumiu o trabalho do ventrículo enfraquecido.

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Como funciona o suporte mecânico

Diferente de um coração artificial completo, o equipamento apoia o órgão sem substituí-lo integralmente. A bomba se conecta ao ventrículo esquerdo para impulsionar o fluxo de sangue pelo corpo quando o músculo cardíaco perde a força.

O sistema funciona com suporte de elementos externos:

bateria externa conectada por cabo que atravessa a pele na altura do abdômen;

pequena central de controle para monitorar e ajustar o funcionamento mecânico.

O recurso serviu como ponte até o transplante enquanto o paciente aguardava um doador compatível. O ponto de entrada do fio na pele facilitou uma infecção após 18 meses, complicação que acelerou a decisão médica pela substituição do aparelho por um novo coração.

A cirurgia de substituição

Em outubro de 2025, cirurgiões cardiovasculares e cardiologistas retiraram o dispositivo e transplantaram o órgão de um doador na mesma cirurgia. O homem apresentou evolução favorável após a intervenção e voltou para casa.

Os especialistas ressaltam que a idade avançada não inviabiliza a operação. A equipe médica prioriza o estado de saúde geral e a capacidade do organismo de suportar o procedimento cirúrgico, em vez de avaliar apenas a data de nascimento.

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O procedimento marca o segundo registro na Espanha de uma pessoa com 70 anos ou mais que recorreu ao suporte mecânico antes da operação definitiva. O primeiro registro ocorreu em 2021, em um homem de 76 anos atendido no Hospital Doctor Negrín, em Grã-Canária. No país, a escassez de órgãos motiva os médicos a utilizarem essas máquinas para manter os pacientes vivos durante o período de espera.