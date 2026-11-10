Terapia experimental com RNAm busca reparar danos no coração ao estimular células musculares cardíacas a fazer algo que pode abrir caminho para a recuperação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cientistas desenvolveram um tratamento que reativa as células musculares do coração para que voltem a se dividir e ajudem a reparar o tecido danificado. Em testes com camundongos após um infarto, o método fortaleceu os batimentos e elevou em cerca de 10% o volume de sangue bombeado a cada contração, na comparação com animais submetidos a um procedimento simulado.

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A abordagem utiliza terapia de RNAm para acionar temporariamente duas proteínas: as moléculas Myc e Cyclin T1. Embora não seja uma cura definitiva, pequenos ganhos na função do coração reduzem a mortalidade e proporcionam melhor capacidade para a realização de atividades cotidianas.

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Como a terapia atua no coração

Um infarto em humanos adultos pode destruir até um bilhão de células musculares cardíacas. Ao contrário de outros órgãos, o coração adulto não se regenera nem repõe as perdas. A redução celular diminui a força do órgão e provoca cicatrizes, insuficiência cardíaca e morte.

Na pesquisa, a terapia foi aplicada diretamente no coração dos camundongos após o ataque cardíaco. A análise ocorreu por meio de ecocardiograma, exame similar ao que avalia o feto no útero. A aplicação tem efeito curto e localizado, sem causar alterações permanentes nas células cardíacas e sem registros de reações adversas. Reavaliações feitas após 28 dias e 12 semanas comprovaram que a recuperação muscular se manteve estável.

Perspectivas clínicas e próximos passos

Aproximadamente 200 mil indivíduos recebem o diagnóstico anual de insuficiência cardíaca no Reino Unido. As terapias convencionais aliviam os sintomas e retardam a evolução da doença, mas não recuperam o músculo perdido. Com o avanço etário da população global e a maior prevalência da condição, a estimativa aponta para uma elevação drástica nos custos assistenciais.

A professora Catherine Wilson, da Universidade de Cambridge e coautora da pesquisa, explicou o alcance do achado: "Não estamos apenas tratando os sintomas da insuficiência cardíaca; esta abordagem pode ajudar o coração a se reparar sozinho". A pesquisadora frisou que o procedimento tem potencial para beneficiar a qualidade de vida de milhões de pessoas.

O estudo saiu na revista "Nature Cardiovascular Research". Com recursos da British Heart Foundation, os cientistas preparam testes em animais de grande porte e, em seguida, ensaios clínicos em pessoas para avaliar segurança e eficácia.

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O diretor médico da instituição financiadora, Bryan Williams, declarou: "Fazer o coração humano se reparar sozinho é o santo graal para os cardiologistas". O especialista observou que os humanos possuem essa capacidade de reparo no útero, mas perdem a regeneração logo após o nascimento, o que torna a reativação celular uma etapa importante para recuperar danos cardíacos.