Síndrome da pessoa rígida: resultados de tratamento nos Estados Unidos abrem novas perspectivas contra a doença que afeta Céline Dion e despertam esperança

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Neurologistas da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, registraram avanços terapêuticos no tratamento da síndrome da pessoa rígida, também chamada de síndrome de Moersch-Woltman. A instituição foi o local onde pesquisadores descreveram a condição neurológica autoimune rara pela primeira vez, em 1956.

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A patologia afeta cerca de uma pessoa em cada um milhão no mundo e não tem cura disponível. O quadro causa rigidez muscular progressiva e espasmos dolorosos, fatores que prejudicam ações cotidianas: caminhar, dirigir, trabalhar e manter relações sociais.

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A enfermidade ganhou notoriedade internacional quando a cantora Céline Dion revelou o diagnóstico em dezembro de 2022. Em publicação feita no Instagram, a artista declarou que os sintomas afetavam "todos os aspectos de [sua] vida cotidiana", inclusive a voz.

Resultados com a terapia celular

Os dados constam na revista científica "Jama Neurology" e ganharam destaque no jornal "The Guardian". A pesquisa avaliou a resposta à imunoterapia com células CAR-T, modalidade genética já aplicada contra certos tipos de câncer.

O procedimento modifica o sistema imune com o uso de um vírus inativado para reprogramar glóbulos T humanos, encarregados de combater infecções. O pesquisador Sean Pittock destacou os desfechos: "os resultados obtidos na síndrome da pessoa rígida são portadores de uma imensa esperança".

A neurologista Anastasia Zekeridou apontou surpresa com a evolução dos quadros clínicos. A médica explicou que os tratamentos convencionais apenas amenizam sintomas, sendo excepcional a retomada funcional anterior. A equipe investiga se as melhorias alcançadas permanecerão duráveis.

Recuperação de mobilidade e rotina

Pessoas com limitações para executar tarefas básicas voltaram a participar do cotidiano. Shari St. Germain percorria rotineiramente mais de 11 quilômetros ao dia antes de adoecer e passou anos com dificuldade para sair do sofá. Meses após a terapia, ela registrou autonomia ao conseguir andar por sete minutos em uma esteira.

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Outro paciente, Jonathan Walden, passava dias deitado por não conseguir atravessar um cômodo e dependia dos filhos para se vestir. Após a intervenção, ele retomou as funções profissionais e os momentos de pesca e caça, relatando que não apresentou nenhum episódio desde a aplicação.