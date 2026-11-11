Comer amendoim todo dia pode proteger a memória dos idosos, diz estudo

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Pesquisadores do centro médico universitário de Maastricht constataram que consumir 60 gramas de amendoim por dia melhora a captação cerebral de insulina em idosos. O ensaio, conduzido por Lucia Kerkhof e Peter Joris, foi publicado no fim de setembro de 2026 na revista "Food & Function". Os primeiros efeitos positivos no cérebro surgiram após dezesseis semanas de consumo contínuo.

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O estudo reuniu 31 adultos saudáveis, com idades entre 60 e 75 anos, sem diagnóstico de diabetes. Cada participante passou por dois períodos de dezesseis semanas: um comendo a porção diária de amendoins com casca e sem sal, e outro sem consumir o alimento. Os voluntários tinham liberdade para ingerir a quantidade de uma vez só ou dividida entre as refeições.

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Efeitos observados na estrutura cerebral

Imagens de ressonância magnética identificaram mudanças no hemisfério direito do cérebro. A resposta à insulina aumentou em quatro estruturas ligadas à memória: o giro lingual, o hipocampo, o giro paraippocampal e o cingulado posterior. A sensibilidade do restante do corpo à substância permaneceu inalterada, demonstrando uma reação exclusiva do órgão cerebral.

No tecido nervoso, a insulina ajuda os neurônios a se comunicarem e atua na formação de lembranças. A resposta celular a esse hormônio diminui com o avanço da idade, processo associado ao declínio cognitivo. Uma análise anterior da pesquisa revelou que o fluxo sanguíneo cerebral dos participantes aumentou 3,6%, além de uma melhora de 5,8% na memória verbal.

Diferentes nutrientes presentes na semente ajudam a explicar essa atuação:

a L-arginina, aminoácido utilizado na produção de monóxido de nitrogênio, composto que relaxa os vasos sanguíneos;

os polifenóis antioxidantes encontrados na pele tostada do grão;

as gorduras insaturadas, as fibras e o magnésio.

Recomendações e limitações do estudo

Os autores tratam os achados como preliminares. O grupo reduzido de 31 pessoas saudáveis impede conclusões sobre a prevenção da doença de Alzheimer. O projeto recebeu verba da Peanut Institute Foundation, entidade que não interferiu no método nem na apuração dos dados. A intenção da equipe médica é repetir o teste com indivíduos que já relatam queixas de memória.

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A porção de 60 gramas corresponde a dois punhados e soma perto de 350 quilocalorias. Nutricionistas recomendam usar o alimento para substituir outra fonte de gordura na dieta diária, evitando o ganho calórico excessivo. Produtos salgados ou com cobertura contêm sódio e açúcar não avaliados no ensaio, tornando o amendoim torrado a seco com pele o mais fiel ao teste.