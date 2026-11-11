Pesquisa revela que 26% das mulheres não sabem bem como funciona o DIU

Conhecer um método contraceptivo não significa, necessariamente, compreendê-lo. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest a pedido da DKT South America, com 317 mulheres de 18 a 40 anos. Embora o DIU de cobre/prata seja um método amplamente reconhecido, 72% das entrevistadas afirmam conhecê-lo, 26% delas concordam ou concordam totalmente com a afirmação de que não sabem bem como o dispositivo funciona.

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O dado evidencia uma lacuna de informação e reforça a importância de ampliar o acesso a conteúdos qualificados sobre os diferentes métodos contraceptivos, especialmente diante da variedade de opções disponíveis atualmente.

Para a ginecologista da DKT South America, Larissa Cassiano, há uma diferença relevante entre ter ouvido falar de um método e entender como ele funciona. "A contracepção não deve ser encarada como uma escolha única ou padronizada. Existem diferentes métodos, com características distintas, e a mulher precisa ter acesso a informações claras para entender como cada um funciona, quais são seus benefícios, limitações e se aquela opção faz sentido para o seu momento de vida. A orientação médica é importante justamente para transformar informação em uma decisão consciente e individualizada", afirma.

A pesquisa mostra que essa lacuna pode ser revertida. Depois de receberem uma explicação sobre o funcionamento do DIU de cobre, 46% das entrevistadas afirmaram que provavelmente ou com certeza considerariam utilizar o método. Quando acrescentada a informação de que o dispositivo pode permanecer por entre cinco e dez anos e ser retirado quando a mulher desejar, esse percentual chegou a 55%.

Ou seja: quanto mais as mulheres compreendem as características do método, eficácia, duração e reversibilidade, maior a disposição de considerá-lo entre as alternativas possíveis.

"Quando falamos de contracepção, é importante diferenciar conhecimento superficial de informação que realmente ajuda na tomada de decisão. A mulher pode já ter ouvido falar sobre o DIU e ainda assim ter dúvidas sobre seu funcionamento. Por isso, a conversa com um profissional de saúde é tão importante - permite esclarecer dúvidas, avaliar o histórico e as necessidades de cada paciente e, a partir daí, discutir as opções mais adequadas", explica Larissa.

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O levantamento reforça que ampliar o conhecimento sobre os métodos contraceptivos contribui para que mais mulheres participem ativamente da escolha. Mais do que definir qual método é "melhor", a proposta é ampliar o repertório de opções e permitir que cada mulher, com orientação adequada, avalie aquela que mais se adapta à sua rotina, aos seus objetivos reprodutivos e ao seu momento de vida.