Congresso de infectologia em Brasília debate superbactérias e clima

Brasília receberá, entre esta quinta-feira e sábado (12 a 14 de novembro), o V Congresso Centro/Sul de Infectologia, encontro científico que reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir avanços, desafios e perspectivas no enfrentamento das doenças infecciosas. O evento será realizado no Hotel Grand Bittar e está com inscrições abertas.

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A programação contempla temas relevantes para a prática clínica e a saúde pública, com discussões sobre resistência antimicrobiana, novas estratégias de diagnóstico, manejo de infecções em pacientes imunossuprimidos, doenças infecciosas emergentes e reemergentes, além dos impactos das mudanças climáticas sobre a infectologia.

Entre os destaques estão as discussões sobre o futuro do tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes, o uso de novas tecnologias para o diagnóstico de precisão e os desafios relacionados às arboviroses, como dengue, chikungunya e febre amarela. A programação também aborda infecções fúngicas invasivas, hepatites virais, HIV, tuberculose e outras micobacterioses.

O congresso contará com a participação de convidados de diferentes regiões do Brasil e do exterior, entre eles Oliver Cornely, especialista internacional em doenças fúngicas, e Alessandro Pasqualotto, chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

A programação inclui ainda discussões sobre os efeitos dos eventos climáticos extremos na saúde e na resistência aos antimicrobianos, reforçando a importância de integrar conhecimento científico, vigilância epidemiológica e assistência para responder aos desafios contemporâneos das doenças infecciosas.

Além da atualização científica, o encontro representa uma oportunidade para a troca de experiências entre profissionais, o debate de casos clínicos e a aproximação de especialistas envolvidos na assistência, no ensino e na pesquisa em infectologia.

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As inscrições, a programação científica completa e a relação de convidados estão disponíveis no site oficial: https://www.infectocentrosul.com.br/.