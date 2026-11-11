De olho no colesterol

O colesterol é uma gordura essencial para o organismo humano (lípide), porém, em excesso, é um dos principais fatores de risco para a doença aterosclerótica - placas que se formam nas paredes internas das artérias e cujo principal componente é o colesterol-LDL.

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Ele participa da formação de membranas celulares, hormônios, vitamina D e ácidos biliares que auxiliam na digestão. Cerca de 70% a 85% do colesterol é produzido pelo próprio fígado, enquanto o restante vem da alimentação.

Gilson Côrtes, especialista em cardiologia pelo Conselho Federal de Medicina e Sociedade Brasileira de Cardiologia ressalta que existem três tipos principais de colesterol: HDL, VLDL e LDL. “O LDL é chamado de colesterol ruim, porque fica depositado na parede das artérias.”

Já o HDL, considerado o colesterol bom, ajuda a remover o excesso de gordura das artérias e o VLDL, rico em triglicerídeos, contribui para o transporte de gorduras no sangue. No entanto, vale lembrar que o colesterol é essencial para a síntese das membranas das células do organismo, produção dos sais biliares e de hormônios esteroides, como a testosterona, a aldosterona, a progesterona e os estrogênios.”



Segundo o cardiologista, não há relação entre peso e níveis de colesterol, pois magros podem ter níveis altos e obesos níveis baixos da substância. “Cerca de 70% do colesterol circulante é produzido pelo fígado, 15% vem da alimentação e 15% dos sais biliares.

Portanto, na maioria dos casos, dieta e mudança de estilo de vida, isoladamente, não são capazes de colocar o colesterol ruim (LDL) com base nas metas desejáveis, sendo necessário o uso de medicações específicas que reduzem a produção do fígado e ou a absorção do colesterol intestinal”, comenta.

“É importante ressaltar que o uso desses medicamentos não deve ser interrompido sem orientação médica, após a normalização dos níveis sanguíneos, porque sem a medicação, esses níveis voltarão aos valores iniciais em poucos dias”, alerta Gilson.

De acordo com o especialista, a aterosclerose é a principal causa de angina de peito, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e insuficiência vascular periférica. “O infarto do miocárdio e o AVC isquêmico são responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes. Existem fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose, sendo alguns imutáveis como idade, sexo e histórico familiar e outros nos quais pode-se interferir (fatores de risco modificáveis), como hiperlipemia (aumento de colesterol e/ou triglicérides), hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse emocional.”

“Portanto, o controle dos valores do LDL colesterol é fundamental para evitar ou postergar a instalação e a progressão da aterosclerose”, ressalta o médico. “A meta de LDL a ser atingida depende do nível de risco em que a pessoa está classificada. Se ela não apresenta nenhum fator de risco, é classificada como risco baixo. Já a meta para o LDL é menor que 115mg%. Caso a pessoa já tenha apresentado dois eventos ateroscleróticos, como angina de peito, infarto do miocárdio, AVC isquêmico ou claudicação ao caminhar por obstrução em artéria dos membros inferiores, a classificação é de risco extremo e o LDL deve ficar abaixo de 40mg%.”

"Cerca de 70% do colesterol circulante é produzido pelo fígado, 15% vem da alimentação e 15% dos sais biliares" BRGFX/Magnific



RISCO INTERMEDIÁRIO



Gilson explica que pessoas com LDL basal entre 160 e 189 ou com risco de um evento aterosclerótico em 10 anos de 5% a 20%, calculado pelo escore de risco de Framingham, são classificadas como de risco intermediário, com meta de LDL abaixo de 100mg%. “O escore de risco de Framingham se baseia na idade, sexo, tabagismo, presença de diabetes, colesterol total, HDL e pressão arterial sistólica (máxima) com ou sem tratamento.”

“Aqueles com escore de Framingham maior que 20% ou LDL maior que 190 ou presença de obstrução nas artérias coronárias e ou carótidas menor que 50% ou portador de aneurisma de aorta abdominal ou de Diabetes e ainda aqueles com escore de cálcio entre 100 e 300, são classificados como Alto Risco e a meta de LDL é abaixo de 70 mg%. O escore de cálcio é calculado através de tomografia de tórax específica e não utiliza contraste.”

O especialista esclarece que as pessoas com obstruções em coronárias e ou carótidas superiores a 50% ou com um escore de cálcio acima de 300 ou que já tenham tido um infarto do miocárdio ou um AVC, são considerados de muito alto risco. A meta, na verdade, é ter um colesterol LDL menor que 50 mg%. “O HDL é conhecido como bom colesterol. Quem tem o HDL naturalmente elevado está menos predisposto a eventos ateroscleróticos. Entretanto, aumentar o HDL por meio de medicamentos, ao contrário do que se observou com a redução do LDL, não reduziu episódios de infarto ou AVC.”

De acordo com o médico, existem situações que contribuem para a elevação do HDL, como: cessar o tabagismo, controle de peso, atividade física regular, redução de carboidratos, dieta rica em castanhas, nozes, abacate, peixes (principalmente os ricos em ômega-3, como atum e salmão), azeite de oliva, cereais integrais, verduras e legumes.

CUIDE-SE

TIPOS DE COLESTEROL

HDL (Colesterol bom): ajuda a remover o excesso de gordura das artérias, encaminhando-o ao fígado para ser eliminado.

LDL (Colesterol ruim): em excesso, acumula-se nas paredes das artérias, formando placas de gordura (aterosclerose) que podem bloquear o fluxo sanguíneo.

VLDL: outro tipo de lipoproteína rica em triglicerídeos que também contribui para o transporte de gorduras no sangue.

CAUSAS E RISCOS

O nível elevado de colesterol (hipercolesterolemia) costuma ser silencioso e não apresenta sintomas na maioria das pessoas. As principais causas envolvem:

•Alimentação rica em gorduras saturadas e trans (ultraprocessados, frituras, carnes gordas)

•Sedentarismo e obesidade

•Fatores genéticos e histórico familiar

•Tabagismo, diabetes e hipotireoidismo

•O acúmulo de LDL nas artérias aumenta de forma significativa o risco de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e doenças vasculares periféricas.

TRATAMENTO E PREVENÇÃO

O controle do colesterol baseia-se em:

•Mudança no estilo de vida: prática regular de exercícios físicos (como 150 minutos semanais de aeróbicos) e alimentação rica em fibras, vegetais, frutas e ômega-3 (peixes como sardinha e salmão).



• Acompanhamento médico: em casos em que a dieta e os exercícios não são suficientes ou o risco

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cardiovascular é alto, o médico pode indicar o uso de medicamentos, como estatinas ou ezetimiba.