Intoxicação por cogumelos: especialista alerta para a espécie mais temida e orienta sobre os cuidados para evitar que a coleta termine em uma emergência médica

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A colheita incorreta de cogumelos aumenta os riscos nas florestas. A espécie amanita-faloide continua sendo uma das mais perigosas e está associada à maioria das intoxicações fatais provocadas por fungos. Um erro comum acontece durante a retirada do exemplar. Cortar o cogumelo rente ao solo impede a visualização da volva, estrutura localizada na base do pé e essencial para sua identificação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Riscos de intoxicações tardias

Outra espécie perigosa é o cortinário-de-cor-de-urucum, responsável pela síndrome orellaniana. Essa intoxicação afeta os rins e pode apresentar sintomas apenas dias ou semanas após a ingestão. Diferentemente dos distúrbios digestivos, que costumam surgir rapidamente, as complicações tardias e graves dificultam o diagnóstico médico.

Leia Mais

O papel do micélio no desenvolvimento dos fungos

A micologia também revela curiosidades sobre os locais de colheita. A especialista Aurélie Sanchez explica que o boleto representa a parte visível de uma extensa rede subterrânea chamada micélio. Associado às raízes das árvores, esse organismo pode produzir cogumelos no mesmo local durante muitos anos, desde que encontre condições favoráveis.

Alguns solos, principalmente os arenosos, pedregosos e ácidos, favorecem o desenvolvimento de boletos, cantarelos e lactários. Há também espécies comestíveis menos conhecidas, como o cogumelo-couve-flor, o boleto-baio e algumas variedades de russulas. A presença dessas espécies depende da composição do terreno e das árvores existentes na região.

Características do cèpe bronzé

Entre os boletos encontrados nas florestas, o boleto-bronzeado ocupa posição de destaque entre os quatro cogumelos nobres mais valorizados, ao lado do boleto-de-Bordeaux, do boleto-de-verão e do boleto-dos-pinheiros. A espécie apresenta chapéu marrom-escuro, que pode chegar a uma tonalidade quase negra, e costuma crescer em carvalhais de regiões quentes, sobre solos argilosos. O cogumelo atrai coletores por sua boa capacidade de conservação e suas qualidades culinárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atuação científica e formação prática

A micologista Aurélie Sanchez integra a Fongifrance, associação voltada ao enriquecimento da base de dados micológica nacional e à criação da lista vermelha de cogumelos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilha conteúdos de divulgação científica sobre a função vital dos fungos nos ecossistemas. A pesquisadora aconselha participar de formações oferecidas por associações micológicas para aprender a reconhecer espécies e colher com segurança.