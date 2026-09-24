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MARCA EMOCIONAL

Pessoa que lê o ambiente com perfeição pode esconder um mecanismo de sobrevivência: a hipervigilância, marca de quem cresceu em lares instáveis

A habilidade vista como um superpoder social revela uma marca emocional profunda; entenda a relação com o desenvolvimento do cérebro na infância

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LS
Lara Santana
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Lara Santana
Repórter
24/09/2026 11:41

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Pessoa que lê o ambiente com perfeição pode esconder um mecanismo de sobrevivência: a hipervigilância, marca de quem cresceu em lares instáveis
O cérebro se adapta para escanear rostos, tons de voz e linguagem corporal em busca de sinais de uma tempestade iminente crédito: Tupi

Ser a pessoa que sempre "lê o ambiente" com perfeição ou que capta a menor mudança de humor nos outros é, muitas vezes, visto como um superpoder social. No entanto, essa sensibilidade aguçada pode ser um eco de uma infância vivida em alerta constante, um mecanismo de sobrevivência que o cérebro desenvolveu para navegar em lares instáveis e emocionalmente imprevisíveis.

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Essa atenção focada nos estados emocionais alheios tem um nome técnico: hipervigilância. Ela é um dos sintomas clássicos do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), mas também se manifesta em pessoas que não fecham esse diagnóstico.


Por que o cérebro cria esse "radar"?


Crianças que crescem em ambientes com discussões frequentes ou com cuidadores de humor volátil aprendem desde cedo que a segurança depende de sua capacidade de antecipar o perigo. O cérebro se adapta para escanear rostos, tons de voz e linguagem corporal em busca de sinais de uma tempestade iminente.


Especialistas apontam que esse estado de alerta se torna o padrão de funcionamento, transformando a criança em uma especialista em decifrar os outros para se proteger. O corpo e a mente registram essa necessidade e a carregam para a vida adulta.





Isso significa que toda pessoa empática teve uma infância difícil?


Menina, braços cruzados no sofá, olha adultos desfocados interagindo com tensão
A hipervigilância surge como mecanismo de defesa em crianças expostas a ambientes familiares imprevisíveis e conflituososCréditos: depositphotos.com / HayDmitriy


Não, e é fundamental fazer essa distinção para evitar diagnósticos simplistas. A empatia saudável é a capacidade de se conectar com o sentimento do outro, mantendo os próprios limites. A hipervigilância, por outro lado, é um monitoramento compulsivo e exaustivo, motivado pelo medo.


A diferença está na raiz do comportamento. A empatia genuína é uma escolha de conexão. Já a hipervigilância é uma resposta automática de autopreservação que pode levar ao esgotamento emocional, ansiedade e dificuldade em relaxar, mesmo em ambientes seguros.





Na vida adulta, essa habilidade pode se traduzir em uma tendência a agradar os outros excessivamente (people pleasing), assumir responsabilidade pelas emoções alheias e ter grande dificuldade em dizer não. A pessoa pode se sentir constantemente cansada por carregar o peso emocional de todos ao seu redor.


Reconhecer a origem desse comportamento é o primeiro passo para ressignificá-lo. O objetivo não é deixar de ser sensível, mas aprender a desligar o radar quando ele não é mais necessário para a sobrevivência.

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A empatia saudável conecta sem esgotar; a hipervigilância monitora para sobreviver.


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