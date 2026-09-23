Por que psicólogos recomendam esperar até 12 meses para apresentar novo parceiro aos filhos após o divórcio

A dúvida sobre quando apresentar um novo parceiro aos filhos após o divórcio gera angústia. Por isso, a psicologia infantil oferece orientações para ajudar os pais a tomar essa decisão. Segundo especialistas, o ideal é aguardar que o relacionamento esteja consolidado antes de incluir as crianças na nova dinâmica. Em geral, esse período leva entre seis e 12 meses.

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Qual o momento ideal para a apresentação?

O consenso entre terapeutas familiares é que o novo relacionamento precisa demonstrar estabilidade e um compromisso real. Além disso, a pressa pode expor a criança a uma sucessão de parceiros, caso a relação não avance, gerando um ciclo de vínculos e perdas.

Por que essa espera é tão importante?

Da mesma forma, especialistas em terapia familiar alertam que a criança precisa primeiro elaborar o luto da separação dos pais. Apresentar uma nova pessoa de forma prematura pode sobrecarregar seu mundo emocional e, consequentemente, atrapalhar esse processo delicado.

Quando os adultos apressam essa introdução, podem causar um forte sentimento de insegurança e confusão nos pequenos. Eles podem interpretar o novo parceiro como uma ameaça ou um substituto para o genitor que deixou a casa, criando, assim, um doloroso conflito de lealdade.

Essa instabilidade emocional frequentemente leva a regressões de comportamento, como voltar a fazer xixi na cama, apresentar crises de ansiedade ou dificuldades na escola. Por isso, a criança precisa sentir que seu espaço e sua relação com os pais continuam seguros.

Como deve ser feito o primeiro encontro?

Quando o relacionamento estiver maduro, a introdução deve ser gradual e natural. Primeiramente, o ideal é conversar com a criança sobre a existência de uma nova pessoa especial na vida da mãe ou do pai, sem criar grandes expectativas.

Depois, o primeiro encontro deve acontecer em um local neutro e divertido para a criança, como um parque ou uma sorveteria. A atividade precisa ser curta, leve e focada em uma interação casual, permitindo que todos se conheçam sem pressão.

Em resumo, a segurança emocional da criança deve guiar o calendário dos adultos, e nunca o contrário.

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