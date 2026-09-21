Cersam: o que é o centro de saúde mental citado no caso do bairro Ipê

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O envolvimento de um adolescente em um caso de homicídio no Bairro Ipê, em Belo Horizonte, trouxe à tona o funcionamento do Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam), serviço onde o jovem recebia acompanhamento. As unidades integram a rede pública de saúde da capital mineira e oferecem suporte especializado para pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave.

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Esses centros são parte fundamental da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando como uma alternativa ao modelo de internação em hospitais psiquiátricos. A proposta é oferecer um cuidado comunitário, que permite ao paciente manter seus laços sociais e familiares enquanto recebe o tratamento necessário.

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O que é o Cersam?

O Centro de Referência em Saúde Mental é um serviço especializado de saúde que oferece cuidado intensivo e diário a pessoas com transtornos mentais severos. O objetivo é promover a reabilitação psicossocial, a autonomia e a reinserção dos usuários na comunidade, funcionando como um ponto de atenção estratégica na rede de saúde.

Como funciona o atendimento no Cersam?

O atendimento no Cersam é de "portas abertas" para o acolhimento de crises. Isso significa que o serviço acolhe situações de crise sem necessidade de agendamento prévio, embora o acompanhamento regular seja organizado por meio de encaminhamento de outros serviços de saúde. Dependendo do tipo de unidade, o funcionamento pode ser diurno (das 7h às 19h, em dias úteis) ou 24 horas, incluindo finais de semana e feriados, no caso dos Cersam III. Cada usuário possui um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que é um plano de cuidado individualizado, construído em conjunto com a equipe multiprofissional.

A frequência ao serviço varia conforme a necessidade de cada pessoa, podendo ser diária ou em dias alternados. O tratamento é pensado para estabilizar o quadro clínico e fortalecer os vínculos sociais do paciente, evitando o isolamento.

Quais os serviços oferecidos?

As unidades oferecem uma gama de atividades terapêuticas e de cuidado, planejadas para atender às necessidades específicas de cada usuário. Os principais serviços disponíveis incluem:

atendimento individual com psicólogos, psiquiatras e outros profissionais;

grupos terapêuticos e oficinas de convivência;

atendimento para familiares e responsáveis;

administração de medicamentos e acompanhamento clínico;

ações de reinserção social, como passeios e atividades culturais.

Quem pode ser atendido?

O público-alvo do Cersam são pessoas de todas as idades que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, depressão grave, entre outros, que necessitam de um cuidado mais intensivo do que o oferecido nos centros de saúde. O atendimento é organizado por território, ou seja, cada unidade é responsável por uma área geográfica específica da cidade.

Cersam AD e Cersam i: qual a diferença?

Além do Cersam voltado para transtornos mentais gerais, existem modalidades específicas. O Cersam AD é especializado no atendimento a pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Já o Cersam i (infantojuvenil) é dedicado exclusivamente ao cuidado de crianças e adolescentes com transtornos mentais.

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Como encontrar uma unidade em Belo Horizonte?

Para localizar o Cersam responsável por uma determinada região de Belo Horizonte, o cidadão pode consultar o portal da prefeitura da cidade. No site oficial, é possível encontrar a lista completa de unidades, com endereços, telefones e as áreas de abrangência de cada serviço, facilitando o acesso da população à rede de cuidado em saúde mental.