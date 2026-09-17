Teste genético auxilia na tomada de decisão por canetas emagrecedoras

Em vez de depender apenas da tentativa e erro, agora é possível antecipar como o organismo reagirá às moléculas presentes em medicamentos para emagrecimento como Ozempic e Wegovy, cujo princípio ativo é a semaglutida, e Mounjaro (tirzepatida).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo teste analisa variantes genéticas ligadas aos receptores GLP-1 e GIP, permitindo prever tanto a eficácia quanto a tolerância a efeitos colaterais às substâncias contidas nesses medicamentos, como náusea e vômito.

"O exame integra o que chamamos de medicina personalizada e pode evitar meses de frustração, desconforto e gastos desnecessários, tornando a jornada de emagrecimento mais precisa e alinhada ao perfil genético de cada indivíduo. Com o exame, o médico pode decidir pelo medicamento mais adequado. Já o paciente, tende a se engajar mais no tratamento", avalia a geneticista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Rosenelle Araújo.

O desenvolvimento do exame foi realizado com base em um estudo publicado na Nature em abril de 2026, com quase 27.885 participantes e validação em diferentes populações, incluindo o programa All of Us do NIH (sigla em inglês para Instituto Nacional de Saúde), dos Estados Unidos.

Quais são as vantagens?

O resultado é vitalício, já que o genoma não muda. A coleta é simples, feita por sangue ou saliva, sem necessidade de jejum O teste pode ser realizado por quem está prestes a iniciar o tratamento, quem já enfrenta dificuldades de tolerância ou quem busca uma decisão mais precisa em sua jornada de emagrecimento.

“Esse exame não substitui a avaliação médica, mas oferece dados valiosos para personalizar a escolha da terapia pelo profissional de saúde”, explica Gustavo Barra, coordenador de Genômica do Sabin.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia