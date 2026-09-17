Evento gratuito reúne a atriz Beth Goulart e especialistas em São Paulo

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A atriz, diretora e escritora Beth Goulart participa, no próximo sábado (19/9), da 8ª edição do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro , evento gratuito realizado no Edifício Bunkyo, na Liberdade, região central de São Paulo.









O evento faz parte das ações do Setembro Lilás, mês dedicado à conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências. As palestras abordarão diagnóstico, prevenção, fatores de risco, estimulação cognitiva , direitos das pessoas com demência e políticas públicas de cuidado.





Beth Goulart, embaixadora e aluna do Supera, será uma das protagonistas do encontro. A atriz fará uma apresentação literária durante o painel de encerramento, ao lado da médica geriatra Celene Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) e vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer (Febraz).

















O painel final discutirá a importância de ressignificar a vida após o diagnóstico de uma demência. A programação também á uma palestra sobre a estimulação cognitiva como recurso para cuidadores e como parte do tratamento de pessoas diagnosticadas.





Prevenção e envelhecimento





O painel inicial á a participação da psicóloga clínica e neuropsicóloga Sharon Simon, professora e pesquisadora da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos. Com pós-doutorado pela Universidade Columbia, ela apresentará uma palestra sobre longevidade, neurociência e caminhos para envelhecer bem em diferentes fases da vida.





A primeira parte do encontro também abordará os avanços da ciência no diagnóstico da doença de Alzheimer, além dos mitos e verdades sobre a condição.





Outro tema será a influência do estilo de vida sobre a saúde do cérebro. Atividade física, alimentação, sono, convivência social, aprendizado e estímulos intelectuais estão entre os fatores que podem contribuir para a construção da chamada reserva cognitiva ao longo da vida.





Políticas públicas e cuidados





O médico geriatra Leandro Minozzo, professor do curso de medicina da Universidade Feevale, participará do painel sobre políticas públicas e cuidados. Ele falará sobre a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências e o Plano Nacional de Demências.





A programação terá ainda uma apresentação sobre a experiência de Volta Redonda, no Rio , com políticas municipais para pessoas com Alzheimer. O município mantém um centro-dia público destinado ao atendimento de idosos com a doença e ao apoio de seus familiares.





O gerontólogo Henrique Salmazo da Silva, presidente da ABG e professor da Universidade de São Paulo (USP), conduzirá a discussão “Quem cuidará de nós em 2050?”. O painel propõe uma reflexão sobre o envelhecimento da população e a necessidade de ampliar as estruturas de assistência e cuidado no país.





Também participam do encontro o neurologista Marcelo Houat, a médica geriatra Sumika Mori Lin, a psicóloga Danielle da Silva Freire, a advogada Alexsandra Manoel Garcia e a gerontóloga Thaís Bento Lima-Silva.





Evento já alcançou mais de 90 mil pessoas





Ao longo de suas sete edições anteriores, o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro reuniu mais de 3 mil participantes presencialmente e alcançou mais de 90 mil espectadores pela internet.





A participação é aberta a pessoas interessadas em saúde cerebral, envelhecimento, prevenção de demências e qualidade de vida. Todos os inscritos ão acesso a conteúdos complementares e receberão certificado de participação.





As vagas presenciais são limitadas. Para acompanhar pela internet, é necessário fazer a inscrição e selecionar a modalidade on-line. A transmissão ficará disponível posteriormente no canal do Método Supera no YouTube.

Serviço

8º Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro

Data: de 2026

Horário: a partir das 8h30, com programação das 9h às 12h

Local: Edifício Bunkyo

Endereço: Rua São Joaquim, 381, Liberdade, São Paulo

Quanto: gratuito

Participação: presencial ou on-line

Inscrições: pelo site oficial do evento

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