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MIASTENIA GRAVIS

Alex Escobar celebra volta à Globo após cirurgia e doença rara

Jornalista foi diagnosticado com miastenia gravis após passar mal ao vivo; entenda a doença e como será seu retorno gradual aos programas esportivos

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JJ
Joubert Júnior
RT
Redação Tupi
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Repórter
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14/09/2026 14:40 - atualizado em 14/09/2026 14:40

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Alex Escobar celebra volta à Globo após cirurgia e doença rara
Alex Escobar celebra volta à Globo após cirurgia e doença rara crédito: Tupi

O jornalista Alex Escobar anunciou sua volta ao trabalho na TV Globo após um período de recuperação. Ele foi diagnosticado com miastenia gravis, uma doença autoimune rara, e passou por uma cirurgia para retirar um tumor no timo, uma glândula localizada no peito.

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A descoberta ocorreu depois que Escobar apresentou dificuldades para falar durante uma transmissão ao vivo da cobertura da Copa do Mundo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O retorno do jornalista será gradual e, inicialmente, nos bastidores. Ele gravará conteúdos por voz para programas esportivos, como o ‘Globo Esporte’, incluindo destaques da rodada de jogos do fim de semana e reportagens básicas. Escobar não confirmou uma data para voltar a aparecer ao vivo.

A revelação de Alex Escobar

Após passar mal durante a cobertura da Copa, o jornalista voltou sozinho ao Brasil sem um diagnóstico conclusivo. Ele classificou a viagem como o momento mais difícil de todo o processo.

 

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"Eu peguei um avião sozinho, voltando para casa e no escuro. Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha. Podia ser tudo", contou.

No Rio de Janeiro, o jornalista procurou o neurologista Felipe Schmidt, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O médico avaliou o caso e levantou a suspeita de miastenia gravis, que foi confirmada posteriormente.

Miastenia gravis é uma doença autoimune na qual o sistema de defesa do organismo ataca a comunicação entre os nervos e os músculos. Os anticorpos produzidos pelo corpo impedem essa ligação, o que provoca fraqueza muscular.

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