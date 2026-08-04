Magreza de Ariana Grande gera debate sobre transtorno alimentar
Em vez de cobrar mudanças nos hábitos alimentares, psicólogos recomendam evitar comentários sobre peso e aparência e abordar a partir do bem-estar
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz Ariana Grande, 33, foi alvo de uma série de comentários sobre sua magreza após a publicação do novo clipe "Petal", na última sexta-feira (31/7). A artista não confirmou ter qualquer tipo de transtorno alimentar, mas as imagens geraram discussões sobre o tema.
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Nesses casos, em vez de cobrar mudanças nos hábitos alimentares, psicólogos recomendam evitar comentários sobre peso e aparência e abordar a pessoa a partir da preocupação com seu bem-estar.
"Em que momento alguém vai intervir para ajudar? Ela está definhando", postou um usuário sobre o vídeo da cantora.
"Queremos você saudável, e não parecendo que um vento mais forte vai te levar pelos ares", postou um outro usuário do YouTube.
Depois do escrutínio nas redes, um representante da artista disse à revista People que ela deve entrar em recesso após o fim de sua atual turnê, "Eternal Sunshine", que tem o último show marcado para 1º de setembro, em Londres. Segundo a People, em reportagem deste domingo (2/8), a decisão é motivada pelo julgamento do público em relação à aparência da cantora e ao seu corpo.
"Acho que a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia que o transtorno alimentar tem cara", afirma a psicóloga Cláudia Melo, especialista em vícios e transtornos.
Segundo Melo, muitos dos sinais aparecem no comportamento, como preocupação excessiva com calorias e peso, restrição alimentar, eliminação de grupos de alimentos, exercícios em excesso e afastamento de situações sociais que envolvam comida.
A psicóloga Mariana Ramos, professora de psicologia da Afya Itaperuna, diz que sinais como isolamento social, irritabilidade, insatisfação constante com o próprio corpo e pensamentos recorrentes sobre comida e aparência também podem aparecer.
"A pessoa pode começar a evitar restaurantes, festas e até encontros familiares por medo de perder o controle da alimentação e sentir uma culpa intensa depois de comer determinados alimentos. Também pode desenvolver rituais rígidos durante as refeições ou eliminar grupos alimentares sem indicação médica", afirma.
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Isoladamente, esses comportamentos não significam necessariamente a existência de um transtorno, mas "quando esses sinais são persistentes, recorrentes e intensos, a ponto de interferirem na rotina, nas relações sociais e no bem-estar emocional, tornam-se motivo de atenção", diz Ramos.
Para familiares e amigos, a maneira de abordar a pessoa pode fazer diferença. As especialistas recomendam evitar com eçar a conversa pela aparência ou pelo peso.
Na perspectiva de Melo, frases como "você está muito magra" ou "você precisa comer" podem provocar vergonha e fazer com que a pessoa se feche.
Em vez disso, ela sugere mencionar mudanças concretas percebidas no cotidiano, como o afastamento de festas ou a dificuldade para se alimentar na presença de outras pessoas. A ideia é demonstrar preocupação sem transformar a conversa em uma cobrança.
"É importante deixar claro para essa pessoa que você a conhecia antes desse adoecimento e que percebe como ela está agora. Essa comparação entre o antes e o depois pode fazê-la se sentir mais segura, porque ela percebe que há alguém que cuida dela, que a conhece de verdade e que está ali para ouvi-la. Talvez, a partir dessa conversa, ela se sinta mais à vontade para falar sobre o que está acontecendo", diz Melo.
Ramos concorda que é importante evitar críticas, uma vez que essa pessoa já pode ter uma autocrítica exacerbada em relação a si mesma e à própria imagem, além de um sentimento de culpa internalizada. No lugar, ela recomenda demonstrar preocupação com o sofrimento e oferecer ajuda.
"Por exemplo, dizer 'tenho percebido que você parece estar sofrendo e queria saber como posso te ajuda'. Uma conversa acolhedora, disponível, com tranquilidade, pode ser o passo para que essa pessoa aceite e busque ajuda", diz.
O tratamento costuma envolver mais de uma área. Transtornos alimentares exigem, de forma geral, acompanhamento multiprofissional, que pode incluir psicólogo, psiquiatra, nutricionista e médicos responsáveis pela avaliação e pelo acompanhamento de possíveis complicações clínicas. A composição da equipe depende das necessidades de cada paciente.
A família, segundo as especialistas, também pode precisar de orientação para compreender o transtorno e saber como agir diante dele. O objetivo não é fiscalizar o que a pessoa come, mas criar um ambiente de apoio e reduzir julgamentos.
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"Em alguns casos, incluímos a família no tratamento, já que o ambiente familiar também pode contribuir para o sofrimento da pessoa. Às vezes, precisamos lembrar que não se trata de vaidade, falta de disciplina ou uma escolha. Estamos falando de um transtorno", diz Melo.