Em um só lugar: plataforma brasileira conecta terapeutas a clientes

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Acupuntura, astrologia, numerologia, feng shui e outras modalidades ligadas às técnicas terapêuticas e ao desenvolvimento humano ganharam um sistema que promete unir terapeutas aos clientes, tudo em um ambiente único.

“O mercado evoluiu muito nos últimos anos, mas a tecnologia disponível para esses profissionais não acompanhou esse crescimento. Criamos uma plataforma pensada especificamente para esse universo, permitindo que terapeutas foquem no que fazem de melhor: cuidar de pessoas”, afirma o fundador da AuraMeets, Oscar Ahumada.

A proposta da plataforma brasileira AuraMeets é atender profissionais que, em muitos casos, ainda administram seus serviços utilizando redes sociais, aplicativos de mensagens e diferentes plataformas para organizar agenda, cobranças e relacionamento com clientes.

A interface permite que terapeutas criem perfis profissionais, disponibilizem sessões presenciais ou on-line, comercializem pacotes de atendimento e acompanhem a gestão financeira. Para os usuários, reúne informações sobre os profissionais, busca por especialidades, avaliações e agendamento de consultas.

Complementar aos tratamentos médicos

A busca por práticas complementares relacionadas à qualidade de vida, saúde preventiva e equilíbrio emocional têm impulsionado o desenvolvimento de novos serviços e plataformas digitais voltadas a esse público.

Terapias integrativas atuam de forma complementar aos cuidados tradicionais de saúde, mas não substituem diagnósticos ou tratamentos médicos quando necessários.

Primeira fase

Nesta etapa inicial, a AuraMeets abriu cadastro gratuito para 100 terapeutas que devem participar da fase de implantação da plataforma antes da expansão para um número maior de profissionais e usuários.

A expectativa da empresa é ampliar gradualmente sua atuação e consolidar uma rede de terapeutas em ambiente digital voltado à organização dos atendimentos e à conexão com novos clientes.

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