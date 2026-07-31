O que é a colonoscopia? Entenda como funciona o exame do cólon

Uma mulher de 41 anos morreu após ter o intestino perfurado durante um exame de colonoscopia nessa quarta-feira (29/7), no Hospital Municipal Doutor Alípio Corrêa Netto, na zona leste de São Paulo. O exame, é a principal forma de rastrear o câncer colorretal, um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil, além de servir para investigar causas de dores abdominais, sangramentos e outras alterações intestinais.

O que é a colonoscopia?

A colonoscopia é um procedimento endoscópico que examina o interior do intestino grosso (cólon) e a parte final do reto. Utilizando um tubo fino e flexível com uma câmera na ponta, o exame permite identificar lesões, pólipos, inflamações ou tumores, sendo essencial para o diagnóstico precoce.

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Como o exame de colonoscopia funciona?

O exame é realizado em ambiente clínico ou hospitalar e dura, em média, de 20 a 40 minutos. O paciente recebe uma sedação leve para garantir conforto e não sentir dor durante o procedimento. A partir daí, o processo segue alguns passos principais:

Introdução do colonoscópio: o aparelho é inserido pelo ânus e guiado por todo o intestino grosso. Visualização interna: a câmera transmite imagens em tempo real para um monitor, permitindo ao médico analisar toda a mucosa intestinal. Remoção de pólipos: se pólipos (lesões precursoras do câncer) forem encontrados, eles podem ser removidos durante o próprio exame para biópsia. Finalização: ao final da análise, o aparelho é retirado lentamente e o paciente é encaminhado para uma sala de recuperação para despertar da sedação.

Qual o preparo para a colonoscopia?

O sucesso do exame depende de um preparo intestinal rigoroso, que garante a limpeza completa do cólon para uma visualização clara. As orientações médicas geralmente incluem:

Dieta restrita: nos dias que antecedem o procedimento, é necessário seguir uma alimentação leve, sem fibras, e evitar alimentos de cor vermelha ou roxa.

Jejum e líquidos: na véspera, a dieta se torna exclusiva de líquidos claros, como água, chás e caldos coados, seguida de jejum completo, geralmente de 6 a 8 horas antes do procedimento.

Uso de laxantes: são prescritas soluções laxativas para promover a evacuação e a limpeza completa do intestino.

Por que a colonoscopia é importante?

A principal função da colonoscopia é a prevenção do câncer colorretal. A recomendação geral é que o rastreamento comece a partir dos 45 anos. O exame permite a identificação e remoção de pólipos antes que eles evoluam para um tumor maligno. Além disso, é um método eficaz para diagnosticar outras condições, como doenças inflamatórias intestinais, diverticulite e a origem de sangramentos anais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.





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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria