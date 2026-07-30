Morte após ingerir água com cocaína em BH: entenda os riscos e efeitos da droga

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A morte de um homem de 32 anos em Belo Horizonte, após supostamente ingerir água misturada com cocaína durante uma festa, levanta um alerta sobre os perigos dessa forma de exposição à droga. Segundo informações da investigação policial, a substância teria sido descartada por seguranças em um copo com água, que foi posteriormente ingerido pela vítima. O caso, que está sob apuração, destaca os efeitos devastadores que a ingestão de cocaína pode causar.

Como o corpo reage à ingestão de cocaína?

Quando a cocaína é ingerida, ela é absorvida pelo sistema digestivo. Embora essa via de absorção possa ser mais lenta e imprevisível do que a inalação ou a injeção, o consumo de uma grande quantidade de uma só vez pode levar a uma sobrecarga tóxica massiva e repentina. Essa dose elevada impede que o organismo consiga metabolizar a droga de forma segura, o que multiplica o potencial de uma overdose grave.

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Quais são os principais efeitos e sintomas?

Os sintomas de intoxicação aguda por ingestão de cocaína podem ser rápidos e severos, sobrecarregando múltiplos sistemas do corpo. No caso investigado em Belo Horizonte, foram relatados sintomas como convulsões, manchas roxas pelo corpo, vômito com sangue e parada cardiorrespiratória. Os principais riscos incluem:

Efeitos cardiovasculares: A substância provoca um aumento súbito da pressão arterial e da frequência cardíaca, podendo levar a arritmias graves, infarto agudo do miocárdio e parada cardiorrespiratória.

Efeitos neurológicos: O impacto no sistema nervoso central é agudo, causando agitação intensa, paranoia, alucinações e convulsões. O risco de um acidente vascular cerebral (AVC) também aumenta significativamente.

Falência de órgãos: A toxicidade da droga em altas doses pode levar à falência de múltiplos órgãos, especialmente rins e fígado, além de um aumento perigoso da temperatura corporal (hipertermia). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.