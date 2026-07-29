Maçã substitui a escovação? Especialista derruba mito popular

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A atriz Maria Flor revelou no podcast "Flor e Manu" que terminou um relacionamento porque o então namorado substituía a escovação por uma maçã. Ele acreditava que cremes dentais faziam mal e que a fruta seria suficiente para a limpeza bucal.

O relato trouxe à tona a dúvida se alimentos podem de fato substituir a higiene oral. Segundo o cirurgião-dentista Hugo Lewgoy, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), entrevistado pelo O Globo, a resposta é não. Ele explica que a prática pode levar a cáries, doenças periodontais e halitose.

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Alimentos fibrosos como maçã, melancia, pepino e morango realizam uma limpeza superficial ao remover resíduos durante a mastigação. Contudo, essa ação não se compara à higiene adequada com escova e creme dental, que desorganiza o biofilme oral, uma camada de bactérias que se forma nos dentes.

A função da escova e do creme dental

A escovação é o principal método para remover a placa bacteriana. O creme dental complementa o processo com componentes ativos que protegem o esmalte, removem manchas e previnem problemas como as cáries. O flúor, presente nas formulações, é fundamental para fortalecer os dentes contra a desmineralização.

A escolha do produto, no entanto, exige atenção. Fórmulas com alta abrasividade podem desgastar o esmalte com o tempo e aumentar a sensibilidade. Outro componente a ser observado é o Lauril Sulfato de Sódio (LSS), que pode causar ressecamento e irritações em algumas pessoas.

Como escolher os produtos certos

A escova também influencia o resultado. Lewgoy recomenda modelos com cerdas ultramacias e grande quantidade de filamentos, pois removem a placa sem agredir dentes e gengivas. Cerdas duras, por outro lado, podem causar lesões.

A limpeza entre os dentes é igualmente importante, já que a escova convencional não alcança todas as áreas. Para isso, o especialista indica o uso de escovas interdentais, especialmente para os dentes posteriores.

Enxaguantes bucais podem ser usados como complemento, desde que sem álcool, SLS e clorexidina no uso diário. A língua também deve ser limpa com escovas específicas para controlar o mau hálito e equilibrar a microbiota da boca.

Os cuidados com a saúde bucal se refletem no bem-estar geral. Doenças orais têm relação comprovada com condições como diabetes e problemas cardiovasculares, respiratórios e gastrointestinais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.