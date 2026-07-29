Acne adulta: por que ela aparece e quais os tratamentos mais eficazes

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Achar que espinhas são um problema exclusivo da adolescência é um engano comum que afeta muitos adultos. A acne que surge ou persiste após os 25 anos, conhecida como acne adulta, tem se tornado cada vez mais frequente e possui características próprias, exigindo uma abordagem de tratamento e cuidado diferente daquela aplicada na juventude.

Por que a acne adulta aparece?

A acne adulta é uma condição inflamatória da pele, geralmente multifatorial. Diferente da juvenil, que se concentra na testa e nariz (zona "T"), ela costuma aparecer na região do queixo, mandíbula e pescoço, a chamada zona "U", e tende a ser mais inflamatória e dolorida.

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Diversos fatores podem desencadear ou agravar o quadro. Os principais são:

Alterações hormonais: flutuações hormonais ligadas ao ciclo menstrual, gravidez, menopausa ou condições como a síndrome dos ovários policísticos (SOP) são as principais causas.

Estresse : o aumento do cortisol, o hormônio do estresse, pode estimular as glândulas sebáceas e intensificar a produção de oleosidade na pele, resultando em mais espinhas.

Alimentação inadequada: o consumo excessivo de alimentos com alto índice glicêmico, como açúcares e farinhas brancas, e laticínios pode piorar quadros inflamatórios.

Uso de cosméticos inadequados: produtos muito oleosos ou que obstruem os poros, conhecidos como comedogênicos, podem agravar ou causar o surgimento de cravos e espinhas.

Suplementação: certos suplementos, como whey protein e vitaminas do complexo B (especialmente B6 e B12), podem agravar a acne em pessoas predispostas.

Fatores genéticos: a predisposição familiar também desempenha um papel importante no desenvolvimento da condição.

Quais são os tratamentos mais eficazes?

O tratamento da acne adulta varia conforme a causa e a gravidade do caso, mas geralmente combina cuidados diários com abordagens dermatológicas. Manter uma rotina consistente é o primeiro passo para controlar a condição e evitar o surgimento de novas lesões.

Cuidados diários e prevenção

Ajustar a rotina de skincare é fundamental para controlar a oleosidade e reduzir a inflamação. Algumas práticas simples fazem toda a diferença:

Limpeza adequada: lave o rosto duas vezes ao dia com sabonetes específicos para pele oleosa ou acneica.

Hidratação: use hidratantes leves, em gel ou sérum e não comedogênicos para manter a barreira de proteção da pele saudável.

Proteção solar: o uso diário de protetor solar com toque seco ou "oil-free" previne manchas e o agravamento da inflamação.

Não espremer: manipular cravos e espinhas pode causar cicatrizes, manchas e piorar a inflamação.

Tratamentos dermatológicos

Quando os cuidados diários não são suficientes, é essencial procurar um dermatologista. O profissional pode indicar medicamentos de uso tópico, como cremes e géis com ácidos ou peróxido de benzoíla, ou medicamentos orais, como antibióticos, contraceptivos, medicamentos com ação antiandrogênica (especialmente para mulheres) e isotretinoína, dependendo da necessidade de cada paciente. Além disso, procedimentos em consultório, como peelings químicos, limpeza de pele e terapias com luz, como a LED azul, também podem ser recomendados para controlar a inflamação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.