6 sinais silenciosos de Trombose Venosa Profunda (TVP) que você não pode ignorar

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A Trombose Venosa Profunda (TVP) é uma condição médica séria que ocorre quando um coágulo sanguíneo, também conhecido como trombo, se forma em uma ou mais veias profundas do corpo, geralmente nas pernas. A maior preocupação é que esse coágulo se desprenda e viaje pela corrente sanguínea, causando uma embolia pulmonar, que pode ser fatal.

Identificar os sintomas precocemente é fundamental para buscar tratamento e evitar complicações. Isso é especialmente importante porque, segundo especialistas, cerca de metade dos casos de TVP pode não apresentar sintomas evidentes, o que reforça a necessidade de atenção aos sinais sutis que o corpo emite.

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O que é Trombose Venosa Profunda (TVP)?

A Trombose Venosa Profunda é a formação de um coágulo sanguíneo em veias localizadas no interior do corpo, principalmente nos membros inferiores. Fatores como imobilidade prolongada, cirurgias, histórico familiar e certas condições de saúde podem aumentar o risco de desenvolver o problema.

Quais são os 6 sinais silenciosos de TVP?

Ficar atento às mudanças no próprio corpo é o primeiro passo para a prevenção de quadros graves. A seguir, veja os principais sintomas que exigem uma avaliação médica urgente para confirmar ou descartar o diagnóstico de trombose.

Inchaço em apenas uma perna: O inchaço unilateral, ou seja, em apenas uma das pernas, é um dos sinais mais característicos da TVP. Isso ocorre porque o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo na veia, fazendo com que o sangue se acumule na região. Dor na panturrilha ou coxa: Uma dor que pode ser descrita como uma cãibra persistente, sensibilidade ou uma dor surda na panturrilha ou na coxa é um sintoma comum. A dor pode piorar ao ficar de pé ou caminhar e, muitas vezes, não melhora com o repouso. Pele quente ao toque: A área afetada pelo coágulo pode ficar mais quente do que a pele ao redor ou na outra perna. Esse aumento de temperatura é resultado da inflamação causada pelo trombo na veia. Vermelhidão ou alteração de cor: A pele sobre a área onde o coágulo está localizado pode apresentar uma coloração avermelhada ou azulada. Essa mudança de cor é um sinal de que a circulação sanguínea na região está comprometida. Veias dilatadas e visíveis: As veias superficiais da perna afetada podem se tornar mais proeminentes, dilatadas e visíveis sob a pele. Isso acontece porque o corpo tenta desviar o fluxo sanguíneo do local bloqueado pelo coágulo. Sensação de peso ou cansaço: Muitas pessoas relatam uma sensação inexplicável de peso, cansaço ou fadiga na perna afetada. Esse sintoma pode ser constante e dificultar a realização de atividades cotidianas simples, como caminhar ou subir escadas.

Ao identificar um ou mais desses sinais, é crucial procurar avaliação médica imediatamente. O diagnóstico precoce é a chave para um tratamento eficaz e para prevenir complicações graves como a embolia pulmonar.

Quando procurar atendimento de emergência?

Além dos sinais na perna, é vital estar alerta para sintomas que podem indicar uma embolia pulmonar — uma complicação da TVP que exige atendimento de emergência. Procure um pronto-socorro imediatamente se sentir falta de ar súbita, dor no peito que piora ao respirar fundo, tontura, desmaio ou tosse com sangue.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.