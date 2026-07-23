'Dor de tempo': por que seu corpo parece prever a mudança no clima

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Seu joelho já "avisou" que a chuva estava chegando? Ou uma dor de cabeça insistente surgiu horas antes de uma frente fria? Você não está imaginando coisas. A sensação de que o corpo consegue prever a mudança no tempo é uma queixa comum e possui uma explicação científica ligada às variações da pressão atmosférica, embora estudos mostrem associações modestas e variáveis, a resposta seja individual e não haja um consenso científico universal.

Esse fenômeno, popularmente conhecido como "dor de tempo", afeta principalmente pessoas com condições crônicas, como artrite, enxaqueca ou fibromialgia, além daquelas com cicatrizes ou lesões antigas. A mudança climática não causa a doença, mas pode intensificar os sintomas já existentes.

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O que é a 'dor de tempo' e por que ela acontece?

A "dor de tempo" é o nome popular para o desconforto físico, como dores de cabeça ou nas articulações, que surge antes de mudanças climáticas. Ela ocorre porque a queda na pressão atmosférica, que geralmente precede a chuva, permite que tecidos e fluidos no corpo se expandam, pressionando nervos e áreas sensíveis.

Como a pressão atmosférica afeta o corpo?

A pressão barométrica é o peso que o ar exerce sobre nós. Quando uma frente fria ou uma tempestade se aproxima, essa pressão diminui. O corpo humano, que possui sua própria pressão interna, reage a essa alteração externa de maneiras específicas. Vale notar que alguns estudos não encontraram essa correlação, indicando que a experiência pode variar significativamente entre indivíduos.

Nas articulações: a queda da pressão externa permite que o líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações, se expanda ligeiramente. Em quem já tem inflamação, como na artrite, essa expansão comprime ainda mais os nervos, causando dor.

Na cabeça: a variação de pressão pode criar um desequilíbrio entre a pressão do ar nos seios da face e no ouvido interno e a pressão do ambiente. Isso é um gatilho conhecido para dores de cabeça e crises de enxaqueca.

Em cicatrizes: o tecido de uma cicatriz é menos elástico que a pele normal. A expansão dos tecidos ao redor pode esticar essas áreas mais rígidas, gerando desconforto ou dor no local de uma cirurgia ou lesão antiga.

Quem é mais propenso a sentir essas dores?

Embora qualquer pessoa possa sentir os efeitos, alguns grupos são mais vulneráveis a essas dores relacionadas ao clima. A sensibilidade varia, mas geralmente inclui:

Pessoas com artrite reumatoide ou osteoartrite;

Indivíduos que sofrem de enxaqueca crônica;

Pacientes com fibromialgia;

Pessoas com lesões articulares ou ósseas prévias;

Quem possui cicatrizes cirúrgicas extensas.

É importante ressaltar que nem todas as pessoas com essas condições experimentam sensibilidade às mudanças climáticas, sendo esta uma característica individual.

Como aliviar os sintomas da dor de tempo?

Mantenha-se aquecido, pois o frio pode contrair os músculos e piorar a dor.

Pratique exercícios leves de alongamento para melhorar a flexibilidade das articulações.

Evite o excesso de sódio, que pode contribuir para a retenção de líquidos e inchaço.

Acompanhar a previsão do tempo pode ajudar a se antecipar aos sintomas, permitindo o uso de analgésicos sob orientação médica antes que a dor se intensifique.

Manter um diário de sintomas relacionando-os com as condições climáticas pode ajudar você e seu médico a identificar se há um padrão individual. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.