Dor de cabeça com a mudança de tempo? Saiba por que isso acontece

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada de uma nova frente fria ao Brasil não traz apenas a necessidade de tirar os casacos do armário. Para muitas pessoas, a queda brusca nos termômetros vem acompanhada de um incômodo persistente: a dor de cabeça. Se você faz parte desse grupo, saiba que essa relação não é apenas uma impressão, mas um fenômeno com explicação fisiológica.

O corpo humano é extremamente sensível às variações do ambiente. Mudanças na pressão barométrica, na umidade e na temperatura podem desencadear reações que resultam em cefaleia, especialmente em quem já tem predisposição a enxaquecas. Essas alterações climáticas afetam diretamente o equilíbrio do organismo.

Leia Mais

Essa condição, conhecida como cefaleia relacionada ao clima ou cefaleia meteorológica, ocorre porque as estruturas sensíveis à dor no cérebro, como vasos sanguíneos e nervos, reagem às mudanças atmosféricas. Entender os gatilhos é o primeiro passo para encontrar alívio.

Principais gatilhos climáticos

A pressão barométrica, que é basicamente o peso do ar sobre nós, é um dos principais fatores. Quedas repentinas de pressão, comuns antes da chegada de uma frente fria ou de uma tempestade, criam um desequilíbrio entre o ar externo e a pressão interna nos seios da face. Essa diferença pode irritar os nervos e provocar dor.

O frio intenso também tem sua parcela de responsabilidade. As baixas temperaturas podem causar a contração dos vasos sanguíneos no cérebro, seguida de dilatação. Essas alterações súbitas no fluxo de sangue são gatilhos conhecidos para crises de dor de cabeça e enxaqueca.

Além disso, variações drásticas na umidade do ar podem levar à desidratação, outro fator que frequentemente contribui para o surgimento de dores de cabeça. Mesmo que não se sinta tanta sede no frio, o corpo continua precisando de água para funcionar corretamente.

Como aliviar o desconforto

Embora não seja possível controlar o clima, algumas medidas simples podem ajudar a prevenir ou diminuir a intensidade das dores durante essas mudanças de tempo. Adotar hábitos saudáveis faz toda a diferença para minimizar o impacto das variações climáticas no corpo.

Mantenha-se hidratado: beba bastante água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Chás quentes também são uma ótima opção para se aquecer e hidratar.

Durma bem: uma rotina de sono regular, com sete a oito horas por noite, ajuda a manter o corpo mais resistente aos gatilhos externos, incluindo as mudanças de tempo.

Gerencie o estresse: a tensão é um conhecido agravante para dores de cabeça. Práticas como meditação ou exercícios de respiração podem ajudar a relaxar.

Atenção à alimentação: em períodos de mudança climática, evite alimentos que você já sabe que funcionam como gatilhos pessoais, como queijos envelhecidos, embutidos ou excesso de cafeína.

Proteja-se do frio: ao sair de casa, use agasalhos, gorros e cachecóis. Evitar o choque térmico e manter o corpo aquecido ajuda a estabilizar os vasos sanguíneos.

É importante ressaltar que, se as dores de cabeça forem persistentes, muito intensas ou mudarem de padrão, a recomendação é procurar avaliação médica. Um profissional poderá investigar a causa e indicar o tratamento mais adequado para o seu caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.