Por que ainda normalizamos viver com dor; especialista explica os motivos

Vivemos em uma cultura que valoriza o "aguente firme". Resistir ao sofrimento é frequentemente visto como sinal de força, enquanto pedir ajuda pode ser interpretado como fragilidade. Esse modo de pensar atrasa a prevenção e o tratamento da dor crônica.

Muitas pessoas convivem com a dor por anos até buscar ajuda, e, quando ignorada, ela pode deixar de ser apenas um sintoma para se tornar uma doença. Segundo pesquisa da Vital Strategies e Umane, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 62% da população deixa de procurar atendimento médico quando precisa. A reflexão aqui é procurar entender por que isso acontece?

"O ser humano, frequentemente busca soluções rápidas sem necessariamente refletir sobre por que chegou a adoecer e se por algum motivo, sabe a resposta, normaliza o contexto. Diz a si mesmo: 'Estou assim, porque trabalho muito, estou assado, porque fiquei muito em pé ou minha cadeira no trabalho é ruim', avalia a cinesiologista Mariana Schamas, especialista em dor crônica.

Ela destaca que o desconforto vem e as pessoas querem eliminar a dor o mais rápido possível para voltar a fazer exatamente o que as adoeceu. "A dor é um alerta do organismo de que algo precisa de atenção. No entanto, aprendemos desde cedo a atribuir significados diferentes a ela. Em alguns contextos, a dor representa coragem, superação ou mérito", explica, acrescentando que, em alguns contextos, sentir dor é motivo de vergonha ou fraqueza. "Nossa forma de sentir e reagir à dor é influenciada pelas experiências de vida, pelas crenças familiares, pela cultura e pela sociedade", ensina.

sabemos que a dor é um fenômeno biopsicossocial, que resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ela explica também que o desconforto não é apenas uma resposta do corpo, mas também da maneira como interpretamos nossas experiências e do ambiente em que vivemos.

"Quantas vezes você já sentiu dor nas costas e pensou: 'É normal, fiquei muito tempo sentado' ou "Carreguei peso demais"? Em vez de refletirmos sobre o que precisa mudar, costumamos aceitar a dor como parte inevitável da rotina. Repetimos os mesmos hábitos e, com eles, o sofrimento", adverte a especialista.

Conforme Schamas, o contexto também modifica nossa resposta à dor. "Muitas pessoas escondem o desconforto no trabalho para não parecerem frágeis, mas em casa expressam livremente o que sentem. Outras fazem exatamente o contrário. Isso mostra que a dor não depende apenas do corpo, mas também dos significados que atribuímos a ela e das relações que construímos ao longo da vida", enfatiza.

Para a especialista, isso não significa que toda dor deva ser evitada. "Existem dores associadas ao crescimento, ao aprendizado e à superação. O problema é transformar o sofrimento persistente em algo "normal" e deixar de escutar os sinais do corpo", ensina.

Schamas acredita que mudar essa relação com a dor exige consciência. "Nosso cérebro tende a repetir comportamentos familiares, mesmo quando eles nos fazem mal. Mas ele também é capaz de aprender novos caminhos. Ao questionarmos crenças, modificarmos hábitos e buscarmos ajuda quando necessário, criamos novas conexões neurais e ampliamos nossa capacidade de cuidar de nós mesmos.Talvez a verdadeira força não esteja em suportar a dor em silêncio, mas em reconhecer quando ela deixou de ser um desafio passageiro e passou a ser um convite para a mudança", explica.

PERFIL

Mariana Schamas é cinesiologista, especialista em dor crônica, coordenadora do curso dor e movimento HCX USP, professora e autora do Livro “ A Dor é um Convite para a Mudança” Editora Latitude

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