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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
27/07/2026 02:00

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Cara Bean transforma saúde mental em uma conversa acessível para adolescentes
Cara Bean transforma saúde mental em uma conversa acessível para adolescentes crédito: Stephanie Georgia/Reprodução

Mudanças, descobertas e inseguranças fazem parte da adolescência, uma fase marcada pela intensidade das emoções e pelos desafios de compreender tudo o que acontece dentro da própria mente. Em meio a tantas transformações, entender como pensamentos, sentimentos e comportamentos se relacionam pode ser um passo importante para enfrentar medos, reduzir a sensação de isolamento e desenvolver mais autoconhecimento. É a partir dessa proposta que a cartunista e professora de Artes Cara Bean constrói "Aqui estou, como sou: uma HQ sobre a mente".

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A autora parte da própria vivência em sala de aula para criar uma narrativa capaz de dialogar diretamente com adolescentes. No convívio diário com os estudantes, ela percebe como angústias e conflitos aparecem em falas, atitudes e até em desenhos descartados, que define como "mensagens secretas em garrafas". Com sensibilidade, Bean transforma essas experiências em uma história acessível, utilizando metáforas visuais, ilustrações acolhedoras e uma linguagem simples para explicar o funcionamento do cérebro e a relação entre emoções, pensamentos e comportamentos.

Publicada no Brasil pela Latitude, a obra consegue traduzir conceitos da neurociência e da psicologia em uma leitura leve e envolvente. Embora tenha como principal público os adolescentes, a HQ também conversa com pré-adolescentes, pais, educadores e adultos interessados em compreender melhor a saúde mental. Ao longo dos capítulos, regiões do cérebro ganham formas e personalidades próprias, enquanto emoções e pensamentos são representados como personagens, tornando mais fácil identificar e compreender sentimentos muitas vezes difíceis de nomear.

Dividido em nove capítulos, o livro apresenta desde noções sobre a anatomia do cérebro e sua influência no comportamento até temas delicados, como medo, ansiedade, trauma, uso de substâncias, vícios e depressão. A abordagem informativa é equilibrada por ilustrações expressivas e exemplos do cotidiano, que tornam a leitura fluida sem perder a profundidade.

Ao combinar conhecimento científico, experiências pessoais e recursos visuais criativos, Cara Bean entrega uma obra acolhedora e relevante. Mais do que explicar como a mente funciona, "Aqui estou, como sou: uma HQ sobre a mente" incentiva o diálogo sobre saúde mental de forma empática e sem julgamentos, oferecendo reflexões e ferramentas que ajudam o leitor a atravessar os desafios da adolescência com mais consciência e leveza.

Editora Latitude/Divulgação


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Título: Aqui estou, como sou: uma HQ sobre a mente
Autora: Cara Bean
Tradução: Kícila Ferreguetti
Editora: Latitude
Páginas: 288
• Preço: R$ 89,90
• Onde encontrar: Amazon

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