7 mitos e verdades sobre vacinas que você precisa saber em 2026

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Apesar do acesso facilitado à informação, dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas ainda persistem, principalmente em redes sociais. Em um momento em que a manutenção da alta cobertura vacinal é crucial, esclarecer os fatos é uma prioridade de saúde pública. Separamos os principais mitos e verdades para que você proteja a sua saúde e a de sua família com base em evidências.

1. Mito: vacinas podem causar autismo

Essa é uma das informações falsas mais duradouras sobre o tema. A ideia surgiu de um estudo fraudulento, publicado em 1998, já retirado de circulação e oficialmente retratado pela revista The Lancet em 2010. Inúmeras pesquisas sérias realizadas em todo o mundo desde então não encontraram qualquer evidência que ligue os imunizantes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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2. Verdade: vacinar-se também protege a comunidade

A imunização é um ato de proteção coletiva. Quando uma grande parte da população está vacinada, a circulação de vírus e bactérias diminui, protegendo também quem não pode receber as doses, como bebês e pessoas com o sistema imunológico comprometido. Esse fenômeno é conhecido como imunidade de rebanho e, para a maioria das doenças, exige que cerca de 95% da população esteja imunizada.

3. Mito: é melhor contrair a doença do que se vacinar

A imunidade adquirida após uma infecção pode ser forte, mas o preço é arriscado. Contrair doenças como sarampo, caxumba ou poliomielite pode levar a complicações graves, incluindo pneumonia, danos cerebrais e até a morte. A vacina oferece proteção sem que a pessoa precise correr esses riscos para desenvolver defesas.

4. Verdade: os imunizantes podem ter efeitos colaterais

Sim, as vacinas podem causar reações, mas a grande maioria é leve e passageira. Sintomas como dor e vermelhidão no local da aplicação, febre baixa e mal-estar são comuns e costumam desaparecer em poucos dias. Efeitos colaterais graves são extremamente raros e constantemente monitorados pelas agências de saúde.

5. Mito: as vacinas contêm ingredientes perigosos

Os componentes das vacinas são seguros nas quantidades utilizadas. Substâncias como o timerosal ou o alumínio são empregadas em doses mínimas para garantir a estabilidade e a eficácia do imunizante. A quantidade presente é muito menor do que a que encontramos naturalmente em alimentos ou na água que consumimos.

6. Verdade: vacinas passam por testes rigorosos

Para um imunizante ser aprovado, ele passa por um processo longo e rigoroso com várias fases de testes clínicos, que envolvem milhares de voluntários e podem levar mais de 10 anos. A segurança é a principal prioridade em todas as etapas, e a vigilância continua de forma ativa mesmo após a vacina ser liberada para a população em geral.

7. Mito: não preciso me vacinar contra doenças controladas

Doenças como o sarampo e a poliomielite só permanecem sob controle devido às altas taxas de cobertura vacinal. Se as pessoas pararem de se vacinar, esses agentes infecciosos podem voltar a circular e causar novas epidemias, como já foi observado em surtos recentes de sarampo em países onde a imunização diminuiu.

Mantenha seu calendário vacinal e o de sua família em dia. Em caso de dúvidas, procure um profissional de saúde para obter informações confiáveis e baseadas em ciência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.