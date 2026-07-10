Beijo na boca: os benefícios para a saúde que vão além do romance

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Os efeitos do beijo na boca para o corpo e a mente, muitas vezes visto apenas como demonstração de afeto, carrega uma série de benefícios comprovados para a saúde.

Longe de ser apenas um gesto romântico, o beijo funciona como um catalisador de processos biológicos que impactam diretamente o bem-estar. Desde a liberação de hormônios até o fortalecimento do sistema de defesa do corpo, a troca de carícias labiais desencadeia uma complexa resposta fisiológica com vantagens que podem ser sentidas no dia a dia.

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Quais os benefícios de beijar na boca?

Beijar na boca desencadeia uma cascata de reações positivas no organismo. O ato estimula a liberação de hormônios como ocitocina e endorfina, que promovem bem-estar, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e pode até fortalecer o sistema imunológico.

A ciência aponta que um beijo pode ser um verdadeiro remédio natural para diversas questões, atuando tanto no campo físico quanto no emocional. Entender como esses mecanismos funcionam ajuda a valorizar ainda mais esse ato de conexão.

Veja o que a ciência diz sobre os efeitos de um bom beijo

Liberação de ' hormônios da felicidade ' : o beijo estimula a produção de ocitocina, conhecida como o 'hormônio do amor', que fortalece os laços afetivos. Também libera dopamina, ligada ao prazer e à recompensa, e endorfinas, que funcionam como analgésicos naturais e geram sensação de euforia.

Alívio do estresse e da ansiedade : a troca de carícias e o beijo ajudam a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio associado ao estresse. Essa redução promove uma sensação de calma e relaxamento, contribuindo para o equilíbrio emocional.

Fortalecimento do sistema imunológico : a troca de saliva durante o beijo expõe o corpo a novas bactérias, o que pode parecer contraintuitivo. No entanto, essa exposição estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, tornando o organismo mais resistente. É importante ressaltar que, embora possa haver esse benefício, o beijo também pode transmitir vírus e bactérias patogênicas.

Melhora da saúde bucal : beijar aumenta a produção de saliva, que ajuda a limpar a boca, removendo partículas de alimentos e neutralizando ácidos que causam cáries. A salivação contribui para a prevenção do acúmulo de placa bacteriana, mas não substitui a higiene bucal adequada.

Queima de calorias e exercício facial : embora não substitua uma atividade física, um beijo apaixonado pode queimar entre 2 e 6 calorias por minuto, podendo chegar a até 26 em beijos muito intensos. O ato movimenta diversos músculos faciais, de 2 a 34, dependendo da intensidade, funcionando como um pequeno exercício para o rosto.

Aumento da conexão e intimidade: além dos efeitos químicos, o beijo é uma forma poderosa de comunicação não verbal. Ele fortalece o vínculo emocional entre o casal, aumentando a satisfação no relacionamento e a sensação de proximidade e segurança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.