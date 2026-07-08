Conheça 5 serviços de excelência do SUS que você talvez não use

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O Sistema Único de Saúde (SUS) é frequentemente associado a longas filas e desafios estruturais. No entanto, o sistema público de saúde brasileiro oferece uma gama de serviços de alta complexidade e excelência, muitos dos quais são referência mundial e acessíveis gratuitamente a toda a população, mas que nem sempre são amplamente conhecidos.

Para além das consultas e exames básicos, o SUS mantém programas robustos que garantem desde a vacinação em massa até tratamentos para condições raras e transplantes de órgãos. Conhecer esses serviços é fundamental para que o cidadão possa exercer plenamente seu direito à saúde. Entender o alcance do sistema revela uma estrutura complexa e vital para o país.

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5 serviços de ponta oferecidos pelo SUS

Muitos brasileiros não sabem, mas têm acesso a alguns dos mais avançados programas de saúde pública do mundo. Abaixo, listamos cinco exemplos de serviços de excelência que o SUS disponibiliza gratuitamente.

1. Programa Nacional de Imunizações (PNI)

O que é o PNI? É o programa responsável pela política de vacinação do Brasil, reconhecido internacionalmente por sua capilaridade e pela alta cobertura vacinal. Ele oferece gratuitamente 32 vacinas, além de 13 soros e 5 imunoglobulinas, contemplando todas as faixas etárias. O PNI é crucial para o controle e a erradicação de doenças como poliomielite, sarampo e rubéola.

2. Sistema Nacional de Transplantes (SNT)

Como funciona a fila de transplantes? O Brasil possui o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, gerenciado pelo SNT. Cerca de 95% dos procedimentos realizados no país são financiados pelo SUS. A fila de espera é única, organizada por critérios técnicos e de urgência, o que garante um processo justo e transparente para quem aguarda por um órgão ou tecido.

3. Assistência Farmacêutica de Alto Custo

Quais medicamentos o SUS fornece? O SUS garante o acesso gratuito a medicamentos considerados de alto custo, essenciais para o tratamento de doenças crônicas ou raras, como esclerose múltipla, artrite reumatoide e alguns tipos de câncer. A distribuição é feita por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), após avaliação e cadastro do paciente.

4. Tratamento de Doenças Raras

O SUS cobre doenças raras? Sim. O sistema público de saúde possui uma Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Isso inclui desde o diagnóstico e o aconselhamento genético até o tratamento e a reabilitação. Centros de referência especializados estão habilitados para oferecer atendimento multiprofissional e garantir o acesso a terapias e medicamentos específicos.

5. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

O que faz o SAMU? O SAMU 192 é o serviço de socorro que atende urgências e emergências médicas em todo o país. Com ambulâncias equipadas e equipes de profissionais de saúde, ele presta os primeiros socorros em casos de acidentes, problemas cardíacos ou outras situações de risco de vida, realizando o transporte seguro do paciente para a unidade de saúde adequada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.