SUS vs. saúde francesa: diferenças, desafios e pontos fortes

Em discussões sobre os melhores sistemas de saúde do mundo, a frequente que a França apareça como uma das principais referências. Afinal, relatórios internacionais, comparações entre países e avaliações de especialistas apontam o modelo francês como um dos mais abrangentes e organizados. Ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, é citado pelo tamanho e pela proposta universal, mas enfrenta desafios históricos. Assim, a comparação entre esses dois sistemas ajuda a entender o que leva a França a se destacar nesse debate e quais pontos se destacam no contexto brasileiro.

Para analisar essa fama da saúde francesa, é necessário considerar fatores como financiamento, acesso da população, qualidade dos serviços e resultados em indicadores de saúde. Cada país organiza seu sistema de forma diferente, de acordo com sua história, economia e prioridades políticas. Assim, a França é vista como referência não apenas por um único aspecto. Afinal, trata-se de um conjunto de características que, somadas, formam um modelo relativamente estável e previsível para o cidadão.

A França desponta entre os países com os melhores sistemas de saúde devido à combinação de cobertura universal, forte participação do Estado e presença de seguros complementares – depositphotos.com / HayDmitriy



Por que o sistema de saúde da França é tão valorizado?

A França desponta entre os países com os melhores sistemas de saúde devido à combinação de cobertura universal, forte participação do Estado e presença de seguros complementares. O atendimento básico é garantido para praticamente toda a população, financiado por impostos e contribuições sociais. Em muitos casos, o paciente tem liberdade para escolher médicos, hospitais e especialistas. Portanto, isso contribui para uma sensação de segurança em relação ao cuidado recebido.

Outro ponto é o modelo de atenção primária e preventiva. Afinal, há incentivo para acompanhamento regular, com médicos generalistas atuando como porta de entrada e coordenadores do cuidado. Além disso, o país investe de forma consistente em tecnologia, infraestrutura hospitalar e formação de profissionais. Dessa forma, esses elementos se refletem em indicadores como expectativa de vida elevada, baixa mortalidade infantil e bom controle de doenças crônicas em comparação com a média mundial.

Os franceses também contam com um sistema de reembolso de despesas médicas. Parte do valor pago em consultas, exames e medicamentos pode ser devolvida ao paciente pelo sistema público. Além disso, o restante costuma ter a cobertura de seguros adicionais, chamados de “mutuelles”. Portanto, essa combinação de financiamento público e privado regulado ajuda a reduzir barreiras financeiras ao tratamento. Mesmo que existam debates internos sobre custos e sustentabilidade econômica.

Como funciona o SUS no Brasil em comparação com a França?

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Afinal, ele tem a proposta de oferecer atendimento integral, universal e gratuito a toda a população brasileira. Diferentemente da França, onde o modelo é misto com forte reembolso, no Brasil o cidadão não paga diretamente pelo atendimento na rede pública, seja em consultas, internações, vacinação ou cirurgias. Assim, o financiamento vem principalmente de recursos federais, estaduais e municipais, o que exige grande coordenação entre diferentes níveis de governo.

Uma diferença marcante está na desigualdade regional. Enquanto a França é um país menor e com distribuição mais homogênea de serviços, o Brasil tem dimensões continentais e grandes contrastes entre capitais e municípios do interior. Em algumas regiões, o acesso a médicos, exames e leitos hospitalares é mais limitado, o que impacta o tempo de espera e a continuidade do cuidado. Apesar disso, o SUS garante serviços essenciais como campanhas de vacinação, atendimento de emergência e programas de acompanhamento de doenças crônicas.

Outro aspecto é a coexistência entre SUS e rede privada. No Brasil, uma parcela da população utiliza planos de saúde, mas continua dependendo do SUS para serviços de alta complexidade, como transplantes e procedimentos de alto custo. Na França, a divisão entre sistema público e seguros complementares é mais integrada, com regras claras de reembolso e cobertura. Portanto, essa diferença influencia a forma como o cidadão percebe o sistema e como os recursos são distribuídos.

Quais são os principais pontos fortes e desafios de cada modelo?

Ao comparar o sistema de saúde francês com o SUS, é possível destacar alguns pontos fortes em cada um. Assim, entre as características positivas da França, costumam ser citadas:

Cobertura quase universal com forte regulação estatal;

Liberdade de escolha de profissionais e serviços em grande parte do território;

Alto investimento por habitante na área da saúde;

Indicadores de saúde consistentes, como alta expectativa de vida.

No caso do SUS brasileiro, alguns destaques frequentemente mencionados são:

Universalidade do acesso, independentemente de renda ou vínculo trabalhista;

Amplitude de serviços, incluindo transplantes, vacinação em massa e programas de saúde da família;

Capacidade de resposta em emergências sanitárias, como epidemias e pandemias;

Caráter público e gratuito no ponto de uso.

Porém, os desafios são relevantes. Na França, discute-se o custo crescente do sistema, o envelhecimento da população e a pressão sobre hospitais e profissionais, principalmente em regiões menos atraentes para médicos recém-formados. Já no Brasil, os principais problemas apontados envolvem financiamento insuficiente em relação às necessidades, gestão desigual entre municípios, filas para consultas e exames e infraestrutura precária em algumas unidades.

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Afinal, ele tem a proposta de oferecer atendimento integral, universal e gratuito a toda a população brasileira – depositphotos.com / BiancoBlue



O que essa comparação revela sobre saúde pública?

A comparação entre a França e o SUS no Brasil mostra que não existe modelo perfeito, mas diferentes formas de organizar a saúde pública conforme a realidade de cada país. Assim, a França se destaca por um sistema bem estruturado, com financiamento robusto e boa integração entre atenção primária, especializada e hospitalar. Por sua vez, o Brasil abriga um sistema de grande alcance, construído para atender a uma população diversa e numerosa, com avanços importantes, mas também com obstáculos persistentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao observar essas experiências, torna-se possível discutir caminhos para aperfeiçoar o SUS, como maior investimento estável, fortalecimento da atenção básica e melhoria da gestão local. Da mesma forma, debates na própria França apontam para a necessidade de adaptar o sistema a novas demandas, como o aumento de doenças crônicas e a incorporação de tecnologias digitais. Assim, o estudo comparativo entre esses dois modelos contribui para ampliar o entendimento sobre políticas de saúde e sobre o impacto que diferentes escolhas têm na vida das populações.