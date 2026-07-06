Acordar cansado: 7 possíveis causas que você talvez não conheça

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Sentir que a bateria não recarregou, mesmo após uma noite inteira de sono, é uma frustração comum. Muitas pessoas cumprem as recomendadas oito horas de descanso, mas acordam com a sensação de cansaço e falta de energia. Quando dormir o suficiente não resolve o problema, é sinal de que outros fatores podem estar interferindo na qualidade do seu repouso.

O problema vai além da quantidade de horas dormidas e pode estar ligado a hábitos, condições de saúde ou até mesmo ao ambiente em que você dorme. Entender as possíveis razões para a fadiga matinal é o primeiro passo para recuperar a disposição e o bem-estar ao longo do dia.

Leia Mais

Por que acordo cansado mesmo dormindo muito?

O cansaço matinal persistente, mesmo após uma noite completa de sono, pode indicar questões subjacentes. As causas variam desde estresse crônico e deficiências nutricionais, como falta de ferro ou vitamina D, até condições de saúde não diagnosticadas, como a apneia do sono, que fragmenta o descanso.

Se a falta de disposição ao acordar é uma constante, confira sete possíveis motivos que podem estar roubando sua energia:

Estresse e ansiedade: A mente agitada dificulta o relaxamento necessário para atingir as fases mais profundas do sono. Níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, podem causar despertares noturnos e impedir um sono verdadeiramente reparador, resultando em exaustão pela manhã. Deficiências nutricionais: A falta de nutrientes essenciais afeta diretamente os níveis de energia. Deficiências de ferro, vitamina B12 ou vitamina D são causas comuns de fadiga, geralmente identificadas por exames como o hemograma completo. O ferro é crucial para o transporte de oxigênio no sangue, enquanto a vitamina B12 atua na produção de glóbulos vermelhos. Desidratação leve: Passar a noite sem ingerir líquidos pode levar a uma leve desidratação ao acordar, o que causa cansaço e dores de cabeça. No entanto, é importante equilibrar a hidratação, pois beber líquidos em excesso antes de dormir pode fragmentar o sono com idas ao banheiro. Apneia do sono: É um distúrbio em que a respiração para e recomeça diversas vezes durante a noite. Essas pausas impedem que o cérebro e o corpo recebam oxigênio suficiente, fragmentando o sono e causando sonolência diurna intensa, mesmo sem que a pessoa perceba os despertares. Ambiente de sono inadequado: Um quarto muito quente, barulhento ou com excesso de luz interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. A qualidade do ar também importa; um ambiente abafado e sem ventilação pode prejudicar o descanso e levar ao cansaço matinal. Posição de dormir errada: Posições que forçam a coluna ou causam pressão muscular, como dormir de bruços com o pescoço torcido, geram dores e desconforto. Em resposta, o corpo não relaxa completamente, o que resulta em microdespertares que interrompem os ciclos de sono e roubam a sensação de descanso. Sedentarismo: A falta de atividade física regular pode parecer contraintuitiva, mas leva à fadiga. O exercício ajuda a regular o relógio biológico, melhora a profundidade do sono e aumenta os níveis gerais de energia. Um estilo de vida sedentário contribui para um ciclo de cansaço constante.

Se a fadiga matinal persistir por mais de duas ou três semanas mesmo após ajustar seus hábitos, é fundamental procurar ajuda médica. Um profissional poderá investigar as causas e indicar o tratamento adequado para garantir que seu descanso seja verdadeiramente reparador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.