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Check-up anual: os exames e testes de saúde essenciais para cada idade

Da infância à terceira idade, médicos indicam quais os testes preventivos que homens e mulheres devem fazer para cuidar da saúde e viver mais e melhor

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
06/07/2026 11:47

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Check-up anual: os exames e testes de saúde essenciais para cada idade
O acompanhamento médico regular é fundamental para a prevenção de doenças e a personalização dos exames de check-up anuais. crédito: Freepik

Manter a saúde em dia é um compromisso que se adapta a cada fase da vida. Realizar um check-up anual é a principal ferramenta para a prevenção de doenças e a garantia de longevidade, mas os exames e testes necessários mudam conforme a idade avança. O acompanhamento médico regular permite identificar precocemente possíveis problemas e adotar hábitos mais saudáveis.

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É importante ressaltar que as recomendações de exames variam conforme o histórico familiar, fatores de risco individuais e orientações médicas específicas. O acompanhamento deve ser personalizado com o profissional de saúde de confiança.

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A atenção com a saúde começa desde os primeiros anos. O foco nessa etapa é garantir que o desenvolvimento ocorra de maneira saudável e que a proteção contra doenças infecciosas esteja em dia. A partir da vida adulta, o monitoramento se volta para a prevenção de condições crônicas que podem surgir com o tempo.

Check-up na infância e adolescência

Nesta fase, as consultas pediátricas anuais são essenciais para monitorar o desenvolvimento físico e cognitivo da criança e do adolescente. O objetivo é assegurar um crescimento saudável, verificar o calendário vacinal e orientar sobre as transformações do corpo, prevenindo problemas futuros.

  • Acompanhamento de peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC).

  • Verificação do calendário de vacinação para garantir a imunização completa.

  • Avaliação do desenvolvimento motor, da fala e do aprendizado.

  • Na adolescência, orientações sobre saúde sexual e mental.

Quais exames fazer na vida adulta (20 a 39 anos)?

Entre os 20 e 39 anos, o check-up médico serve para estabelecer parâmetros de saúde e prevenir o surgimento de doenças crônicas. É o momento de criar um histórico clínico e identificar fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como sedentarismo e alimentação inadequada.

  • Aferição regular da pressão arterial.

  • Exames de sangue para checar glicemia, colesterol total e frações, e triglicerídeos.

  • Para mulheres: exame preventivo (papanicolau) a cada três anos e avaliação clínica das mamas anualmente.

  • Atualização da carteira de vacinação, incluindo reforços contra tétano e difteria.

O que muda na saúde após os 40 anos?

A partir dos 40 anos, a avaliação médica se torna mais focada no rastreamento de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer, que se tornam mais prevalentes. O monitoramento hormonal e metabólico também ganha importância para homens e mulheres nesta faixa etária.

  • Para mulheres: mamografia para rastreamento de câncer de mama (recomendações variam entre 40 e 50 anos conforme protocolo e histórico familiar - consulte seu médico).

  • Para homens: discussão com o médico sobre rastreamento de próstata a partir dos 50 anos (ou antes, se houver histórico familiar), incluindo PSA (antígeno prostático específico) e toque retal.

  • Eletrocardiograma para avaliar a saúde do coração.

  • Verificação dos níveis de hormônios da tireoide (TSH e T4 livre).

Cuidados essenciais na terceira idade (a partir dos 60 anos)

Na terceira idade, o foco do check-up é a manutenção da qualidade de vida, o controle de doenças crônicas já existentes e a prevenção de complicações. A avaliação busca preservar a autonomia e a capacidade funcional do idoso, evitando quedas e outros acidentes.

  • Densitometria óssea para diagnóstico de osteoporose (mulheres após a menopausa podem precisar antes dos 60 anos).

  • Avaliação de audição (audiometria) e de visão (exame oftalmológico completo).

  • Análise da saúde mental e rastreio de quadros de depressão ou declínio cognitivo.

  • Revisão de todos os medicamentos em uso para evitar interações perigosas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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