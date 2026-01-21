Saúde do homem: 5 exames essenciais a partir dos 40 anos

A chegada aos 40 anos marca um novo ciclo na vida de muitos homens, trazendo mais maturidade e experiência. Essa fase também acende um alerta importante para a saúde. Adotar uma rotina de cuidados preventivos se torna fundamental para garantir o bem-estar e a longevidade, evitando que problemas silenciosos se desenvolvam.

Realizar um check-up anual é uma das formas mais eficazes de monitorar o corpo e diagnosticar precocemente possíveis doenças. Certos exames são indispensáveis para homens nessa faixa etária, pois avaliam desde a saúde do coração até o risco de câncer. Manter esses controles em dia é um passo decisivo para uma vida mais saudável.

É importante ressaltar que a idade de início de cada exame pode variar conforme as diretrizes médicas e o histórico de saúde individual. Por isso, a recomendação e a frequência dos check-ups devem ser sempre discutidas com um profissional de saúde para um acompanhamento personalizado.

5 exames essenciais para a saúde masculina

1. Avaliação da próstata

Essencial para a detecção precoce do câncer de próstata, a avaliação inclui o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico) e o toque retal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é que homens iniciem essa avaliação anualmente a partir dos 50 anos. Para aqueles com histórico familiar da doença (pai ou irmão), o início deve ser antecipado para os 45 anos.

2. Controle da pressão arterial

Aferir a pressão arterial regularmente é um hábito simples que previne problemas graves. A hipertensão é uma condição silenciosa que aumenta significativamente o risco de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal. O controle permite ajustar o estilo de vida ou iniciar tratamento, se necessário.

3. Perfil lipídico

Este exame de sangue mede os níveis de colesterol (HDL, LDL) e triglicerídeos. Valores alterados indicam um risco maior de formação de placas de gordura nas artérias, uma das principais causas de doenças cardiovasculares. O resultado orienta mudanças na dieta e na prática de atividades físicas.

4. Glicemia de jejum

O teste de glicemia serve para medir a quantidade de açúcar no sangue e é a principal ferramenta para diagnosticar o diabetes ou o pré-diabetes. A detecção precoce da condição permite um controle mais eficaz, evitando complicações futuras em órgãos como rins, olhos e nervos.

5. Testes de urina e rastreio colorretal

Análises de urina podem revelar problemas nos rins e infecções. Já o rastreamento do câncer colorretal é fundamental e geralmente recomendado a partir dos 45 anos, por meio de exames como a pesquisa de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido.

