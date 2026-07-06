4 sinais de que a pessoa ao seu lado pode não estar sendo honesta
Vazamento nos bastidores de podcast revela desconforto da influenciadora com transparência do namorado
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Como saber se quem está ao seu lado é realmente honesto? Todo dia, diversos casos acendem um alerta sobre a importância da transparência nos relacionamentos, levando muitos a questionarem os próprios vínculos.
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4 sinais de alerta para a falta de honestidade
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Inconsistências nas histórias: Pequenos detalhes que mudam cada vez que um mesmo assunto é contado. A pessoa pode se irritar ou ficar na defensiva quando você pede para esclarecer alguma contradição.
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Mudanças súbitas na rotina e com o celular: Esconder a tela do aparelho, silenciar notificações de forma abrupta ou ter senhas que antes não existiam são sinais clássicos. O mesmo vale para compromissos inexplicáveis que alteram a rotina do casal.
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Manipulação da sua percepção (gaslighting): O parceiro tenta convencer você de que está imaginando coisas, exagerando ou sendo "louca(o)". Essa tática visa minar sua autoconfiança para que você pare de questionar.
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Distanciamento emocional repentino: A pessoa se torna fria, evita intimidade e conversas profundas sem um motivo aparente. Essa evasão pode ser uma forma de esconder algo que geraria conflito se fosse revelado.
O que fazer ao identificar esses comportamentos?
Identificar um ou mais desses sinais não é uma sentença, mas um convite ao diálogo. A abordagem recomendada é iniciar uma conversa direta, mas sem acusações, focando nos seus próprios sentimentos. Frases como Eu me sinto insegura(o) quando percebo inconsistências no que você conta podem abrir espaço para o esclarecimento.
A reação do parceiro é crucial. Abertura para o diálogo e disposição para esclarecer dúvidas são indicativos positivos. Por outro lado, negação agressiva e inversão de culpa podem reforçar o sinal de alerta. Lembre-se que a confiança é a base de uma relação, mas ela se sustenta com transparência, não com investigação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.