Mito perigoso: por que a camisinha não te protege 100% do HPV?
Desinformação ainda afasta população da prevenção contra o HPV e de cuidados necessários
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O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais prevalente em todo o mundo e ainda tem a desinformação ao seu favor - um cenário que afasta a população das medidas de prevenção e do tratamento adequado.
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Com o objetivo de democratizar o acesso a informações confiáveis e combater estigmas, Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil, esclarece os mitos e verdades por trás de 11 das afirmações mais comuns sobre o vírus.
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1. Mito: Se não tem verruga visível, não tem HPV.
Fato: Para a maioria das pessoas, a infecção pelo HPV é assintomática, ou seja, pode ficar de meses a anos sem apresentar sinais visíveis ou manifestações.
2. Mito: Pessoas virgens não podem ter HPV.
Fato: O HPV é transmitido pelo contato direto com a pele infectada, mucosas ou fluidos corporais. A infecção pode ocorrer mesmo nos casos de sexo sem penetração.
3. Mito: O exame Papanicolau detecta o vírus diretamente.
Fato: O Papanicolau detecta alterações nas células do colo do útero. O DNA-HPV é o exame que identifica a presença da infecção pelo vírus.
4. Mito: O HPV só causa câncer de colo de útero.
Fato: O papilomavírus humano está associado a cerca de 5% de todos os cânceres do mundo, em diferentes lugares do corpo, como:
- colo do útero
- vulva
- orofaringe
- vagina
- ânus
5. Mito: A vacinação só serve para crianças e adolescentes.
Fato: A vacinação é recomendada também para adultos até os 45 anos de idade.
6. Mito: Após a vacinação, pode-se abandonar o uso do preservativo.
Fato: A vacinação previne a infecção por alguns tipos de HPV, mas não de outras infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha continua sendo uma aliada na prevenção do HPV, bem como de outras ISTs.
7. Mito: Se já tive HPV, a vacinação não serve mais.
Fato: Ter um tipo de HPV não impede contrair outros, já que a imunidade é específica. Por isso, manter os cuidados de prevenção continua fundamental mesmo após infecções anteriores.
8. Mito: Uma vez infectado, terá o vírus para sempre.
Fato: Na maioria das vezes o vírus do HPV é combatido e eliminado pelo próprio organismo. Porém, é necessária orientação médica para acompanhamento.
9. Mito: HPV só é contraído por quem tem múltiplos parceiros sexuais
Fato: Qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair o HPV, mesmo com um único parceiro, devido à transmissibilidade do vírus.
10. Mito: A vacinação contra o HPV é somente para mulheres
Fato: A vacinação contra o HPV também é indicada para meninos e homens, pois eles também podem se infectar e são transmissores do vírus. Além da possibilidade do desenvolvimento de câncer de ânus e orofaringe.
11. Mito: A camisinha é suficiente para prevenção contra o HPV
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Fato: A camisinha reduz o risco, porém não previne totalmente a infecção pelo HPV, pois não cobre totalmente todas as áreas da genitália e o vírus é transmitido pelo contato direto com a pele infectada e mucosas.